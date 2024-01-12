استعدادات منفذ سلوى لاستقبال جمهور منافسات كأس آسيا 2023

وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، استعدادات منفذ سلوى لاستقبال وخدمة الجماهير لحضور منافسات كأس آسيا 2023 في قطر.

استعدادات منفذ سلوى

وأظهر الفيديو الإمكانيات المتكاملة في منفذ سلوى لاستقبال الجماهير التي تستعد لحضور منافسات كأس آسيا.

وذكر الفيديو أنه تم تجهيز 72 مسارًا في القدوم والمغادرة، لتقديم الخدمات من جميع القطاعات العاملة بمنفذ سلوى.

وتوجد صالة إضافية للقدوم تبلغ مساحتها 3000 متر، ومخصصة للمسافرين عبر الحافلات، مع تجهيز 51 كاونتر منها 36 في منطقة المغادرة.

كأس آسيا 2023

وتُقام بطولة كأس آسيا 2023 خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، وستكون المباراة الافتتاحية اليوم بين منتخب قطر الأول لكرة القدم ونظيره اللبناني على إستاد لوسيل.

وتحتضن 9 ملاعب مباريات كأس آسيا 2023، ويُعد إستاد لوسيل الأبرز، نظرًا لاستضافته نهائي كأس العالم 2022، وتصل سعته إلى 88 ألف متفرج، ويُعد من أكبر الملاعب في تاريخ البطولة بعد إستاد آزادي في طهران.