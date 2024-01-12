استعدادات منفذ سلوى لاستقبال جمهور منافسات كأس آسيا 2023

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وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، استعدادات منفذ سلوى لاستقبال وخدمة الجماهير لحضور منافسات كأس آسيا 2023 في قطر.
وأظهر الفيديو الإمكانيات المتكاملة في منفذ سلوى لاستقبال الجماهير التي تستعد لحضور منافسات كأس آسيا.
وذكر الفيديو أنه تم تجهيز 72 مسارًا في القدوم والمغادرة، لتقديم الخدمات من جميع القطاعات العاملة بمنفذ سلوى.
وتوجد صالة إضافية للقدوم تبلغ مساحتها 3000 متر، ومخصصة للمسافرين عبر الحافلات، مع تجهيز 51 كاونتر منها 36 في منطقة المغادرة.
وتُقام بطولة كأس آسيا 2023 خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، وستكون المباراة الافتتاحية اليوم بين منتخب قطر الأول لكرة القدم ونظيره اللبناني على إستاد لوسيل.
وتحتضن 9 ملاعب مباريات كأس آسيا 2023، ويُعد إستاد لوسيل الأبرز، نظرًا لاستضافته نهائي كأس العالم 2022، وتصل سعته إلى 88 ألف متفرج، ويُعد من أكبر الملاعب في تاريخ البطولة بعد إستاد آزادي في طهران.
بإمكانيات متكاملة..
منفذ #سلوى يستعد لاستقبال وخدمة الجماهير لحضور منافسات كأس آسيا 2023 في #قطر pic.twitter.com/kub9KU1FNN
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 12, 2024