اعترافات متهم أمريكي هاجم قاضية واعتدى عليها بالضرب أثناء المحاكمة قرار الشباب يُصعب انتقال نجم الهلال إليه برشلونة يُرحب بالتعاقد مع جواو فيليكس نهائيًا تنبيه من ضباب على المدينة المنورة حتى الـ9 صباحًا شاهد .. هدف فرانك كيسيه مع كوت ديفوار يثير إعجاب جماهير الأهلي أوامر بإيقاف طائرات بوينغ بعد حادث انفجار النافذة نجم بايرن ميونخ يرحب بالانتقال لـ دوري روشن ولي العهد يستقبل بالمخيم الشتوي في العلا رئيس وأعضاء لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي مساند : يحق لصاحب العمل استرداد التأمين في 3 حالات تشيلسي يُمطر شباك بريستون برباعية ويعبر للدور الرابع بكأس إنجلترا
كشف مجرم عن دوافعه لحظة هجومه على قاضية أمريكية في ولاية نيفادا، في واقعة صادمة، إذ قفز المتهم فوق الطاولة التي أمامها ومقعد القاضية، وانقض عليها بحركة مفاجئة، وأوقعها خلف المنصة، وواصل هجومه الشديد عليها، قبل تمكن قوات الأمن بقاعة المحكمة من السيطرة عليه.
ومن جهتهم كشف مسئولون بالمحكمة، أنه تم تسجيل المشهد العنيف بالفيديو في قاعة المحكمة، وسقطت قاضية مقاطعة كلارك، ماري كاي هولثوس، من مقعدها وأصيبت ببعض الكدمات لكنها لم تدخل المستشفى، وفقًا لـ “ديلي ميل”.
وأوضحت صحيفة “ديلي ميل”، أن السفاح الذي هاجم بعنف قاضية لاس فيجاس هو الآن في الحبس الانفرادي بعد اعترافه بالاعتداء عليها لأنه كان يمر بيوم سيئ، وفقًا لتعبيره.
ويأتي ذلك بعد أن اعترف بأنه حاول قتل القاضية هولثوس لأنه كان يمر بـ “يوم سيئ”، وفقًا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها KLAS.
وأصيب ضابط في قاعة المحكمة أيضًا عندما جاء لمساعدة القاضية وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من جرح ينزف في جبهته، وفقًا للشهود.
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— Digital Advice (@DigAdvice) January 3, 2024
ووقع الهجوم حوالي الساعة 11 صباحًا في مركز العدالة الإقليمي في لاس فيجاس، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.
وهجم المتهم على القاضية بعدما أصدرت حكمها بسجنه وعدم الإفراج عنه بسبب سجله الإجرامي. وعندما اقترب الشرطي لتقييده، قرر مهاجمة القاضية. وعقب الشجار، تم إلقاء القبض على المتهم وسجنه في مركز احتجاز مقاطعة كلارك، حيث أظهرت السجلات أنه بات يواجه اليوم عدة تهم جنائية جديدة بما في ذلك ضرب أشخاص محميين بالقانون كالقاضية وموظفي المحكمة.