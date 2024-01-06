اعترافات متهم أمريكي هاجم قاضية واعتدى عليها بالضرب أثناء المحاكمة

كشف مجرم عن دوافعه لحظة هجومه على قاضية أمريكية في ولاية نيفادا، في واقعة صادمة، إذ قفز المتهم فوق الطاولة التي أمامها ومقعد القاضية، وانقض عليها بحركة مفاجئة، وأوقعها خلف المنصة، وواصل هجومه الشديد عليها، قبل تمكن قوات الأمن بقاعة المحكمة من السيطرة عليه.

واقعة عنيفة بالمحكمة

ومن جهتهم كشف مسئولون بالمحكمة، أنه تم تسجيل المشهد العنيف بالفيديو في قاعة المحكمة، وسقطت قاضية مقاطعة كلارك، ماري كاي هولثوس، من مقعدها وأصيبت ببعض الكدمات لكنها لم تدخل المستشفى، وفقًا لـ “ديلي ميل”.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل”، أن السفاح الذي هاجم بعنف قاضية لاس فيجاس هو الآن في الحبس الانفرادي بعد اعترافه بالاعتداء عليها لأنه كان يمر بيوم سيئ، وفقًا لتعبيره.



محاولة قتل القاضية

ويأتي ذلك بعد أن اعترف بأنه حاول قتل القاضية هولثوس لأنه كان يمر بـ “يوم سيئ”، وفقًا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها KLAS.

وأصيب ضابط في قاعة المحكمة أيضًا عندما جاء لمساعدة القاضية وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من جرح ينزف في جبهته، وفقًا للشهود.

لحظة الهجوم على القاضية

ووقع الهجوم حوالي الساعة 11 صباحًا في مركز العدالة الإقليمي في لاس فيجاس، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.

وهجم المتهم على القاضية بعدما أصدرت حكمها بسجنه وعدم الإفراج عنه بسبب سجله الإجرامي. وعندما اقترب الشرطي لتقييده، قرر مهاجمة القاضية. وعقب الشجار، تم إلقاء القبض على المتهم وسجنه في مركز احتجاز مقاطعة كلارك، حيث أظهرت السجلات أنه بات يواجه اليوم عدة تهم جنائية جديدة بما في ذلك ضرب أشخاص محميين بالقانون كالقاضية وموظفي المحكمة.