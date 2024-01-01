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 بنسبة نمو تتجاوز 28%

الأداء السنوي لطيران ناس يسجل ارتفاعاً تاريخياً بنقل أكثر من 11 مليون مسافر في 2023

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٢٠ مساءً
الأداء السنوي لطيران ناس يسجل ارتفاعاً تاريخياً بنقل أكثر من 11 مليون مسافر في 2023
المواطن - فريق التحرير

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أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، نتائج قياسية لأدائه في عام 2023 مقارنة بالعام 2022 حيث سجل ارتفاعاً تاريخياً في أعداد المسافرين إلى أكثر من 11 مليوناً و100 ألف مسافر بنسبة نمو تجاوزت 28%.

وتسلم طيران ناس 19 طائرة جديدة خلال 2023 ليرتفع حجم أسطوله إلى 64 طائرة بزيادة بلغت أكثر من 35%، مما مكنه من المضي قدما في تنفيذ خططه الاستراتيجية للنمو والتوسع تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، وتدشين وإطلاق العديد من الوجهات وخطوط السير التي بلغت 57 وجهة وخط سير جديد في عشر دول خلال العام، إضافة إلى إطلاق مركز عملياته الرابع في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، حيث ساهمت خطط التوسع والنمو في الأسطول وأعداد الوجهات في زيادة السعة المقعدية بنسبة 22% للرحلات الداخلية والدولية.

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وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس، بندر المهنا،: “نحن فخورون بأداء ونتائج طيران ناس في عام 2023 والتي تعكس قوة نموذج أعمالنا، والجهد المميز الذي يقوم به فريقنا، وفعالية خطتنا الإستراتيجية للنمو والتوسع”، وتابع “أسهمت استثماراتنا المستمرة في زيادة الأسطول والوجهات في تعزيز مكانتنا العالمية والإقليمية الرائدة والتقدم في تصنيف سكاي تراكس المعيار الأهم في الصناعة لنكون ضمن أفضل 4 شركات في العالم في مجال الطيران الاقتصادي والأول في الشرق الأوسط”.

وأوضح المهنا بأن الشركة أطلقت العديد من المبادرات والمنتجات الجديدة التي ساهمت في تقديم تجربة وخيارات سفر مميزة لضيوف طيران ناس قدمت لأول مرة في المملكة. لافتاً إلى أن طيران ناس سيواصل تقديم وتوفير حلول وتقنيات مبتكرة تنعكس على تجربة المسافرين، مشيراً إلى أن الشركة تمضي بثبات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 100 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وبالتواؤم مع أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل وصول الحجاج إلى الحرمين الشريفين.

وأضاف، “بفضل علاقاتنا المميزة وموثوقية أعمالنا نجحنا في مضاعفة حجم أسطولنا لأكثر من 100% خلال أقل من عامين، كما وقعنا اتفاقية مع شركة إيرباص لشراء 30 طائرة جديدة من طراز A320neo ضمن طلبية شراء 120 طائرة بقيمة تجاوزت 32 مليار ريال، مع خطة لزيادة الطلبية إلى 250 طائرة”.

واختتم المهنا تصريحه بتأكيد عزم الشركة في مواصلة عملياتها التوسعية في أسواق جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الربع الأول من 2024، لافتاً إلى أن صناعة الطيران في المملكة تشهد تطوراً غير مسبوق بفضل الازدهار الذي يشهده اقتصاد المملكة، بدعم من برامج رؤية السعودية 2030 في مختلف القطاعات وفي قطاعي السياحة والسفر تحديداً.

وتوج نجاح طيران ناس بالعديد من الجوائز الدولية ومنها جائزة سكاي تراكس العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط في 2023 للمرة السادسة على التوالي، مع تصنيفه كرابع أفضل طيران اقتصادي في العالم، إضافة إلى جائزة أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط في 2023، من مهرجان جوائز السفر العالمية للعام التاسع على التوالي.

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