تقنية نجران تبدأ في استقبال طلبات القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي التضخم السنوي في السعودية ينخفض إلى 1.5% خلال ديسمبر 2023 خطوات دفع الإيجار للعقود السكنية عبر منصة إيجار شركة المياه الوطنية تعلن عن 270 وظيفة شاغرة ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 216.75 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين التجارة تستدعي 43 ألف مركبة “تويوتا Veloz – Yaris” الطالبة سيمى المزيد تحرز المركز الأول في تصميم الملصقات على مستوى دول الخليج شركة سابك تعلن عن وظائف شاغرة شركات عالمية متخصصة بهندسة البحار تفتح فروعاً لها في السعودية
أوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة بلغ 1.5 % خلال شهر ديسمبر 2023، وذلك مقارنة بشهر ديسمبر 2022، وهو أقل من الشهر السابق نوفمبر 2023م ( على أساس سنوي) حيث سجل1.7%
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن ذلك يعزي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.5 % وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2%.
وبحسب الهيئة فقد ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9% في شهر ديسمبر 2023م، حيث تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12.1 % ، فيما كان لارتفاع لهذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي لشهر ديسمبر 2023م، نظراً لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21%.
وكذلك ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2% متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 4.1%، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا نسبته 2.5%، متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.2 .٪.
كما سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بلغت نسبته 1%؛ متأثرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 7.1%، وكذلك سجل قسم التعليم ارتفاعا بـنسبة 0.8% متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.1%.
من ناحية أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.2% متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.9%، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.2%؛ متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة، 6.6%، كما انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1.3% متأثرا بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 2.5%.