التضخم السنوي في السعودية ينخفض إلى 1.5% خلال ديسمبر 2023

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة بلغ 1.5 % خلال شهر ديسمبر 2023، وذلك مقارنة بشهر ديسمبر 2022، وهو أقل من الشهر السابق نوفمبر 2023م ( على أساس سنوي) حيث سجل1.7%

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن ذلك يعزي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.5 % وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2%.

الإيجارات الفعلية للمساكن

وبحسب الهيئة فقد ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9% في شهر ديسمبر 2023م، حيث تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12.1 % ، فيما كان لارتفاع لهذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي لشهر ديسمبر 2023م، نظراً لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21%.

أسعار الأغذية والمشروبات

وكذلك ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2% متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 4.1%، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا نسبته 2.5%، متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.2 .٪.

كما سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بلغت نسبته 1%؛ متأثرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 7.1%، وكذلك سجل قسم التعليم ارتفاعا بـنسبة 0.8% متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.1%.

من ناحية أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.2% متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.9%، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.2%؛ متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة، 6.6%، كما انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1.3% متأثرا بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 2.5%.