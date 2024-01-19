الاتفاق يُنافس الشباب على ضم فوفانا

يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الإيفواري سيكو فوفانا باهتمام أكثر من ناد، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

النصر يسعى لرحيل فوفانا

وأكد موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، اليوم الجمعة، أن نادي النصر أصبح منفتحًا على رحيل فوفانا في الشتاء، بعدما رفض عرضًا من الريان القطري قبل أسبوعين؛ كونه عنصرًا أساسيًا.

وأشار الموقع الفرنسي، إلى أنه على الرغم من الأداء المميز والدور الكبير الذي يلعبه النجم الإيفواري مع النصر هذا الموسم، إلا أن الإدارة غيرت رأيها، لرغبتها في تسجيل الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.

الاتفاق يُنافس الشباب لحسم الصفقة

وأوضح “فوت ميركاتو”، أن قرار رحيل فوفانا عن النصر، كان صعبًا على المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو وإدارة النادي، ولكن قررا الموافقة على مغادرته؛ لتسجيل أوسبينا، كما يسعى العالمي لضم لاعب أجنبي آخر.

وشدد الموقع وفقًا لمصادر خاصة، على أن إدارة النصر توصلت لاتفاق شفهي مع نادي الاتفاق، على ضم النجم الإيفواري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فقط، دون وجود بند لخيار الشراء بشكل نهائي.

وجاء في ختام التقرير، أن رحيل الإنجليزي جوردان هندرسون عن الاتفاق، جعل فوفانا أولوية هذا الشتاء، إلا أنه ليس الوحيد الذي يرغب في التعاقد معه، حيث يرغب الشباب في ضمه، بجانب اهتمام أندية أوروبية به.