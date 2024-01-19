الاتفاق يُنافس الشباب على ضم فوفانا الاتحاد يُجهز عرضًا جديدًا لضم نجم أتلتيكو مدريد Lexus LFA أفضل سيارة يابانية فارهة على الإطلاق حالة واحدة لاستئناف مفاوضات الاتفاق مع جوتا إصابة كيم سيونغ تفتح الباب لعودة فواز القرني الرياض تسجل أعلى كمية أمطار في 24 ساعة برلماني ياباني يلقي كلمة مدتها 11 ساعة متواصلة خطيب المسجد النبوي : الدعاء للذرية أساس التربية ومفتاح الصلاح كارلوس ساينز يتوج برالي داكار للمرة الرابعة كلوب: شعرت بالصدمة لإصابة محمد صلاح
يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الإيفواري سيكو فوفانا باهتمام أكثر من ناد، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وأكد موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، اليوم الجمعة، أن نادي النصر أصبح منفتحًا على رحيل فوفانا في الشتاء، بعدما رفض عرضًا من الريان القطري قبل أسبوعين؛ كونه عنصرًا أساسيًا.
وأشار الموقع الفرنسي، إلى أنه على الرغم من الأداء المميز والدور الكبير الذي يلعبه النجم الإيفواري مع النصر هذا الموسم، إلا أن الإدارة غيرت رأيها، لرغبتها في تسجيل الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.
وأوضح “فوت ميركاتو”، أن قرار رحيل فوفانا عن النصر، كان صعبًا على المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو وإدارة النادي، ولكن قررا الموافقة على مغادرته؛ لتسجيل أوسبينا، كما يسعى العالمي لضم لاعب أجنبي آخر.
وشدد الموقع وفقًا لمصادر خاصة، على أن إدارة النصر توصلت لاتفاق شفهي مع نادي الاتفاق، على ضم النجم الإيفواري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فقط، دون وجود بند لخيار الشراء بشكل نهائي.
وجاء في ختام التقرير، أن رحيل الإنجليزي جوردان هندرسون عن الاتفاق، جعل فوفانا أولوية هذا الشتاء، إلا أنه ليس الوحيد الذي يرغب في التعاقد معه، حيث يرغب الشباب في ضمه، بجانب اهتمام أندية أوروبية به.