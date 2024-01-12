البوسنة والهرسك تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول

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أعلن مجلس الوزراء في البوسنة والهرسك اليوم، عن إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول للأراضي البوسنية وذلك اعتباراً من 1/6/2024 وحتى 30/9/2024.
وأكد مجلس الوزراء، ضرورة مغادرة المواطنين السعوديين بعد هذا التاريخ إلا لمن يحمل تأشيرة دخول سارية المفعول، لافتًا إلى أن مدة الإقامة خلال هذه الفترة لا تتجاوز الـ 30 يوماً فقط.
ويأتي قرار الإعفاء امتداداً لجهود سفارة خادم الحرمين الشريفين في البوسنة والهرسك لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفيما يخدم المصالح التجارية والسياحية بين البلدين.