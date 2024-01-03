التدريب التقني تعلن مواعيد القبول والتسجيل بالكليات والمعاهد

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أعلنت مؤسسة التدريب التقني عن مواعيد القبول والتسجيل بالكليات والمعاهد للفصل الثالث من العام التدريبي 1445هـ.
ودعت المؤسسة الراغبين في التسجيل في برامج دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية إلى التسجيل وفق الجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة.