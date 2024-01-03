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للفصل الثالث من العام التدريبي 1445هـ

التدريب التقني تعلن مواعيد القبول والتسجيل بالكليات والمعاهد

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠٧ مساءً
التدريب التقني تعلن مواعيد القبول والتسجيل بالكليات والمعاهد
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مؤسسة التدريب التقني عن مواعيد القبول والتسجيل بالكليات والمعاهد للفصل الثالث من العام التدريبي 1445هـ.

ودعت المؤسسة الراغبين في التسجيل في برامج دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية إلى التسجيل وفق الجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة.

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التقديم في التدريب التقني

وقالت المؤسسة إن التقديم الإلكتروني للفصل الثالث من هذا العام على برامج دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية، سيتاح خلال الفترة من يوم الأحد 9 رجب المقبل ويستمر حتى الأربعاء 12 رجب 1445هـ.

إجراءات القبول

وأوضحت المؤسسة أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم التدريبي للمقبولين ،عبر بوابة “قبولي” بموقع المؤسسة الإلكتروني.

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