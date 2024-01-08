Icon

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في هيئة الإحصاء Icon عرض برتغالي لضم جوتا Icon أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم Icon دارة الملك عبدالعزيز: فرحان بن مرخان شخصية وهمية وقصيدته منحولة وملفقة Icon محمد البريك ينضم لمعسكر الأخضر اليوم Icon فهد الأحمدي: اختيار أصدقائك أهم تقنيات الحظ السعيد Icon الوفاء لأدباء عسير الراحلين ندوة حوارية في مهرجان الكُتاب والقراء Icon ريما بنت بندر: المرأة السعودية تفوقت بكافة المجالات بما فيها الأمن والدفاع Icon التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية أمام فلسطين Icon موعد مباراة المنتخب السعودي ضد فلسطين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في إطار الاستعداد لكأس آسيا 2023

التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية أمام فلسطين

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٢٦ مساءً
التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية أمام فلسطين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استقر المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، على تشكيل منتخب السعودية الأول لكرة القدم لمواجهة فلسطين الودية، استعدادًا لكأس آسيا 2023.

الأخضر يواجه فلسطين

ومن المقرر أن تُقام مباراة منتخب السعودية ضد فلسطين الودية، عند الساعة السادسة والنصف مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “سيلين” في قطر.

قد يهمّك أيضاً
350 مليون ريال تكلفة المساعدات إلى غزة حتى الآن

350 مليون ريال تكلفة المساعدات إلى غزة حتى الآن

وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون

وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون

ولن تُذاع مواجهة الغد عبر أي قناة، حيث قرر المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني عدم نقل المباريات الودية التي سيخوضها الأخضر، استعدادًا لكأس آسيا 2023، لفرض مزيد من السرية على التحضيرات.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

تشكيل منتخب السعودية المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ مانشيني، مباراة منتخب السعودية ضد فلسطين بالتشكيل الأساسي الذي سيعتمد عليه في مواجهات كأس آسيا، وقد يُغير التشكيلة بالكامل مع بداية الشوط الثاني، كما حدث في ودية لبنان الماضية.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

ويتوقع أن يبدأ الأخضر مباراة فلسطين بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، ناصر الدوسري، علي البليهي، علي لاجامي، سعود عبدالحميد، عبدالإله المالكي، محمد كنو، عبد الله الخيبري، صالح الشهري، فهد المولد وفراس البريكان.

ويتواجد الأخضر في المجموعة السادسة في كأس آسيا 2023، مع منتخبات عمان، تايلاند وقيرغيزستان، فيما يقع منتخب فلسطين الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة التي تضم إيران، الإمارات وهونغ كونغ.

فراس البريكان مع المنتخب السعودي
البريكان – المصدر saff

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم