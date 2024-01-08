التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية أمام فلسطين

استقر المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، على تشكيل منتخب السعودية الأول لكرة القدم لمواجهة فلسطين الودية، استعدادًا لكأس آسيا 2023.

الأخضر يواجه فلسطين

ومن المقرر أن تُقام مباراة منتخب السعودية ضد فلسطين الودية، عند الساعة السادسة والنصف مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “سيلين” في قطر.

ولن تُذاع مواجهة الغد عبر أي قناة، حيث قرر المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني عدم نقل المباريات الودية التي سيخوضها الأخضر، استعدادًا لكأس آسيا 2023، لفرض مزيد من السرية على التحضيرات.

تشكيل منتخب السعودية المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ مانشيني، مباراة منتخب السعودية ضد فلسطين بالتشكيل الأساسي الذي سيعتمد عليه في مواجهات كأس آسيا، وقد يُغير التشكيلة بالكامل مع بداية الشوط الثاني، كما حدث في ودية لبنان الماضية.

ويتوقع أن يبدأ الأخضر مباراة فلسطين بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، ناصر الدوسري، علي البليهي، علي لاجامي، سعود عبدالحميد، عبدالإله المالكي، محمد كنو، عبد الله الخيبري، صالح الشهري، فهد المولد وفراس البريكان.

ويتواجد الأخضر في المجموعة السادسة في كأس آسيا 2023، مع منتخبات عمان، تايلاند وقيرغيزستان، فيما يقع منتخب فلسطين الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة التي تضم إيران، الإمارات وهونغ كونغ.