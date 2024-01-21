Icon

افتتاح مشروعين مهمين للطرق لتسهيل الحركة المرورية بالمدينة المنورة Icon الكونغو تُعرقل منتخب المغرب بتعادل إيجابي Icon التعادل السلبي يحسم مباراة عمان وتايلاند Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon نجم ألميريا يسجل رقمًا قياسيًا ضد الريال Icon SAMI تعزز بناء قدرات وطنية وأنظمة مستقبلية في قطاع الدفاع والأمن Icon مورينيو يُفضل البقاء في إيطاليا Icon البريكان والدوسري يقودان هجوم السعودية ضد قرغيزستان Icon “المواطن” توثق لحظات التتويج على منصة Joy awards Icon توتنهام يحسم موقفه من رحيله لاعبه للنصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الجولة الثانية

التعادل السلبي يحسم مباراة عمان وتايلاند

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٥٦ مساءً
التعادل السلبي يحسم مباراة عمان وتايلاند
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت، منذ قليل، مباراة عمان وتايلاند، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

تعادل عمان وتايلاند

وبدأت مباراة عمان وتايلاند التي أُقيمت استاد عبدالله بن خليفة في الدوحة بشكل سريع، ولعب سوباتشوك ساراتشات عرضية؛ قابلها إلياس دولاه برأسية، وتصدى لها الحارس إبراهيم المخيني عند الدقيقة 15.

قد يهمّك أيضاً
بعضها قد يسبب التسمم.. مطالب بتوضيح نسبة الكافيين على منتجات القهوة

بعضها قد يسبب التسمم.. مطالب بتوضيح نسبة الكافيين على منتجات القهوة

وظائف شاغرة لدى شركة النهدي

وظائف شاغرة لدى شركة النهدي

مباراة غمان وتايلاند
جانب من المباراة – المصدر @Oman_NT

وبدأ منتخب عمان الأول لكرة القدم في الضغط، مستغلًا تحركات صلاح اليحيائي، ومرر عصام الصبحي كرة عرضية، قابلها جميل اليحمدي، ولعب رأسية، أمسكها الحارس باتيوات كاماي عند الدقيقة 20.

واستمرت المحاولات عمان وتايلاند، وسط غياب الفرص الحقيقة على المرمى، وظلت المحاولات في الوسط، وأطلق صلاح اليحيائي تسديدة مرت أعلى العارضة، وسدد ثيراثون بونماثان ركرة حرة مبشرة، أنقذها المخيني.

مباراة غمان وتايلاند
جانب من المباراة – المصدر @Oman_NT

محاولات مستمرة من المنتخبين

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل المنتخبان المحاولات، وسط ندرة للفرصة الخطيرة، وفرض منتخب عمان سيطرته على مجريات اللعب بعد الدقيقة 65، وبات الأكثر محاولات، وتصدى كاماي لتسديدة خالد البريكي عند الدقيقة 72.

واعتمد تايلاند على الهجمات المرتدة، أملًا في استغلال الضغط العماني، وواصل اللاعبون محاولات هز الشباك، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة عمان وتايلاند في كأس آسيا 2023، بالتعادل بدون أهداف.

مباراة غمان وتايلاند
جانب من المباراة – المصدر @Oman_NT

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير أمني عالي الخطورة بشأن Foxit
تكنولوجيا

تحذير أمني عالي الخطورة بشأن Foxit

تكنولوجيا
ماذا طلب جمهور الاتحاد بعد تصريحات رئيس الطائي ؟
الرياضة

ماذا طلب جمهور الاتحاد بعد تصريحات رئيس...

الرياضة
ليفربول يرتضي التعادل مع آرسنال
الرياضة

ليفربول يرتضي التعادل مع آرسنال

الرياضة
روما يودع كأس إيطاليا
الرياضة

روما يودع كأس إيطاليا

الرياضة
قضى 50 عامًا في السجن وخرج بريئًا
غرائب

قضى 50 عامًا في السجن وخرج بريئًا

غرائب
نفق سري تحت مقر أكبر منظمة يهودية في العالم!
العالم

نفق سري تحت مقر أكبر منظمة يهودية...

العالم
المنتخب السعودي يكرر رقمًا غائبًا منذ 2015
آخر الاخبار

المنتخب السعودي يكرر رقمًا غائبًا منذ 2015

آخر الاخبار
وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات
حصاد اليوم

وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة بعدة...

حصاد اليوم