التعادل السلبي يحسم مباراة عمان وتايلاند

انتهت، منذ قليل، مباراة عمان وتايلاند، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

تعادل عمان وتايلاند

وبدأت مباراة عمان وتايلاند التي أُقيمت استاد عبدالله بن خليفة في الدوحة بشكل سريع، ولعب سوباتشوك ساراتشات عرضية؛ قابلها إلياس دولاه برأسية، وتصدى لها الحارس إبراهيم المخيني عند الدقيقة 15.

وبدأ منتخب عمان الأول لكرة القدم في الضغط، مستغلًا تحركات صلاح اليحيائي، ومرر عصام الصبحي كرة عرضية، قابلها جميل اليحمدي، ولعب رأسية، أمسكها الحارس باتيوات كاماي عند الدقيقة 20.

واستمرت المحاولات عمان وتايلاند، وسط غياب الفرص الحقيقة على المرمى، وظلت المحاولات في الوسط، وأطلق صلاح اليحيائي تسديدة مرت أعلى العارضة، وسدد ثيراثون بونماثان ركرة حرة مبشرة، أنقذها المخيني.

محاولات مستمرة من المنتخبين

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل المنتخبان المحاولات، وسط ندرة للفرصة الخطيرة، وفرض منتخب عمان سيطرته على مجريات اللعب بعد الدقيقة 65، وبات الأكثر محاولات، وتصدى كاماي لتسديدة خالد البريكي عند الدقيقة 72.

واعتمد تايلاند على الهجمات المرتدة، أملًا في استغلال الضغط العماني، وواصل اللاعبون محاولات هز الشباك، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة عمان وتايلاند في كأس آسيا 2023، بالتعادل بدون أهداف.