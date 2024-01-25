التعادل يحسم مباراة عمان وقرغيزستان

انتهت، منذ قليل، مباراة عمان وقرغيزستان، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، بالتعادل الإيجابي.

تقدم منتخب عمان

وبدأت مباراة عمان وقرغيزستان التي أُقيمت على إستاد عبدالله بن خليفة في الدوحة بشكل سريع، ونجح الأحمر العماني في التقدم عند الدقيقة الثامنة عن طريق محسن الغساني برأسية.

وواصل منتخب عمان الأول لكرة القدم سيطرته على اللعب، معتمدًا على تسديدات صلاح اليحيائي من خارج منطقة الجزاء، فيما اعتمدت قرغيزستان على الكرات الطويلة، واستغلال سرعة المهاجم جويل كوجو.

وسدد فرحات موسابيكوف كرة مرت بعيدًا عند الدقيقة 29، ولعب أرنست باتيركانوف رأسية قوية، أمسكها الحارس المخيني في الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم عمان ضد قرغيزستان.

تعادل عمان وقرغيزستان

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة عمان وقرغيزستان، سجل كوجو هدفًا عند الدقيقة 48، ولكن الحكم ألغاه بعد اللجوء لتقنية الـVAR، وأهدر عبدالله المشرفي فرصة تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 66، حيث تصدى الحارس لها.

وواصل اللاعبون الضغط، ومرر زاهر الأغبري كرة لأرشد العلوي، ولكن تألق الحارس وتصدى لها عند الدقيقة 67، ونجح كوجو في خطف الكرة ليهز الشباك بالتعادل عند الدقيقة 80، لتنتهي المباراة بتعادل عمان وقرغيزستان، ويودعا كأس آسيا 2023.