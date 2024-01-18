الجبير بمنتدى دافوس: سنبيعكم الطاقة النووية كما النفط والغاز

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، أن السعودية تدعو إلى تنويع مصادر الطاقة للاستجابة للطلب العالمي المتزايد على الطاقة، كما تهدف لأن تكون أكبر مصدر للطاقة وليس فقط للنفط.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان: “خطوات جريئة نحو الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.

مخزون كبير من اليورانيوم

وعن الطاقة النووية، قال الجبير “الأمر في غاية البساطة، لدينا مخزون كبير من اليورانيوم ونريد أن نستفيد منه”.

وأضاف “لا نريد لأطراف أخرى أن تأخذ أو تنقل مواردنا خارج المملكة للاستفادة منها وإدراك قيمتها وقيمة صناعتها خارج المملكة”، لافتًا “نريد أن نصنعها نحن ونقوم بذلك في المملكة”.

موارد الطاقة

وتابع قوله “لدينا جميع أنواع الموارد، وليس لدينا أي مشكلة فيما يتعلق بالضمانات الدولية وسنبيعكم الطاقة النووية كما نبيعكم النفط والغاز”.

وأشار “نريد خلق الوظائف والصناعة في المملكة.. هل في هذا شيء غير منطقي؟”.