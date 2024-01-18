تشابه الأيام في الظروف المناخية لا يمكن! ربيع جنوب الأرطاوية وسط هطول الأمطار طريقة صنع برجر الجراد مع بداية موسمه بالقصيم ضبط مقيم لإتلافه جهاز رصد آلي عمدًا بالمدينة المنورة الجبير بمنتدى دافوس: سنبيعكم الطاقة النووية كما النفط والغاز أوكسفورد: 30 مليون سائح “متوقع” للسعودية في 2024 فيصل بن فرحان يعقد عددًا من اللقاءات على هامش منتدى دافوس تركي آل الشيخ: الملاكمة ستصبح الرياضة رقم 1 في العالم عبر موسم الرياض البُر النجراني.. أصالة في الموروث وقيمة غذائية عالية صينية توثق تجربتها مع بائع شاهي: أفضل الناس
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، أن السعودية تدعو إلى تنويع مصادر الطاقة للاستجابة للطلب العالمي المتزايد على الطاقة، كما تهدف لأن تكون أكبر مصدر للطاقة وليس فقط للنفط.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان: “خطوات جريئة نحو الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.
وعن الطاقة النووية، قال الجبير “الأمر في غاية البساطة، لدينا مخزون كبير من اليورانيوم ونريد أن نستفيد منه”.
وأضاف “لا نريد لأطراف أخرى أن تأخذ أو تنقل مواردنا خارج المملكة للاستفادة منها وإدراك قيمتها وقيمة صناعتها خارج المملكة”، لافتًا “نريد أن نصنعها نحن ونقوم بذلك في المملكة”.
وتابع قوله “لدينا جميع أنواع الموارد، وليس لدينا أي مشكلة فيما يتعلق بالضمانات الدولية وسنبيعكم الطاقة النووية كما نبيعكم النفط والغاز”.
وأشار “نريد خلق الوظائف والصناعة في المملكة.. هل في هذا شيء غير منطقي؟”.
عن الطاقة النووية .. وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير:
– الأمر في غاية البساطة.. لدينا موارد هائلة من اليورانيوم وسنستخدمها
– ليس النفط والغاز وحسب.. سنبيعكم جميع أنواع الطاقة
– نريد خلق الوظائف والصناعة في المملكة.. هل في هذا شيء غير منطقي؟
#الإخبارية pic.twitter.com/xKiIyrOMYa
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) January 18, 2024