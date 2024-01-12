الجوازات جاهزة لخدمة المسافرين الراغبين في حضور بطولة كأس آسيا في قطر

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أكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لخدمة المسافرين الراغبين في حضور فعاليات بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في دولة قطر خلال الفترة (12 يناير إلى 10 فبراير 2024م)، عبر دعم جوازات منفذ سلوى بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة، وذلك لخدمتهم بدءًا من وصولهم حتى مغادرتهم، وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة.
وأوضحت الجوازات أنه يتعين على المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة، التأكد من صلاحية جوازات السفر الخاصة بهم أو بمرافقيهم قبل مغادرة المملكة؛ حيث يُشترط ألا تقل مدة الصلاحية عن (3) أشهر للسفر إلى الدول العربية و(6) أشهر للسفر إلى بقية الدول.