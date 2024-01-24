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الحسن: الاستماع لصوت المستفيدين أولويتنا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:١٠ مساءً
الحسن: الاستماع لصوت المستفيدين أولويتنا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية
المواطن - فريق التحرير

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أكد معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد بن سفيان الحسن أن تطوير تجربة المستفيدين ركيزة أساسية من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المنبثقة من رؤية السعودية 2030.

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وقال الحسن، خلال مشاركته في منتدى عالم تجربة العميل في جلسة حوارية بعنوان (المواطن أولًا والخدمات الحكومية) : “إن لدى منظومة النقل والخدمات اللوجستية قياس لمستوى رضا المستفيد والخدمات المقدمة، وهناك تنافس ما بين القطاعات المختلفة من أجل تقديم أفضل الخدمات، مبينًا أن الوزارة وضعت قياسًا لتجربة المستفيدين في موسم حج العام الماضي، حيث أُعطيت الأولوية لمعالجة الصعوبات والتنافس ما بين القطاعات، كما تم وضع مؤشر إن بي إس الذي يعكس انطباع المستفيد ورضاه عن الخدمات المقدمة في الأنماط المختلفة.

ولفت الحسن أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية استطاعت التركيز على جانب تجربة المستفيدين وتقديم ما يليق بمكانة المملكة العربية السعودية، مبينًا أن الاستماع إلى صوت المستفيدين أولوية ضمن منظومة العمل في وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

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