إحباط عملية إرهابية في الكويت

أحبطت وزارة الداخلية الكويتية مخططًا لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية.

إحباط عملية إرهابية

وتمكن رجال الأمن في الكويت، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”، من متابعة الخلية ومراقبة تحركاتها وإلقاء القبض على 3 عناصر من جنسية عربية ينتمون لتنظيم إرهابي، وتم إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.