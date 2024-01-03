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بناء على التقارير الواردة من الأرصاد

الدراسة عن بُعد في مدارس القنفذة غدًا

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٠١ مساءً
الدراسة عن بُعد في مدارس القنفذة غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن تعليم القنفذة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الخميس 22/ 6/ 1445هـ لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي، لجميع مدارس تعليم القنفذة طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

توقعات الأرصاد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض والقصيم، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، حائل والمدينة المنورة، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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كما تتعرض العديد من المناطق لأجواء غير مستقرة يوم غد الخميس، فيما نبه الدفاع المدني بضرورة توخي الحذر والابتعاد عن السيول والبقاء في أماكن آمنة.

 

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