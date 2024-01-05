الدولار يسترجع جزءًا من قوته.. والنفط يتفاعل مع تصريحات الفيدرالي

تغيرت أحوال الدولار والنفط والذهب خلال تعاملات هذا الأسبوع، الذي شهد العديد من الأحداث المؤثرة على اتجاهات المؤشرات الثلاثة.

وحقق الدولار الأمريكي اليوم الجمعة، صعودًا متجهًا نحو أقوى أداء أسبوعي له منذ شهر يوليو 2023، إذ سجل مؤشر الدولار 102.39 في التعاملات المبكرة صباح الجمعة.

الدولار مقابل اليورو والإسترليني

وارتفع اليورو في أحدث تعاملات 0.09 % إلى 1.0953 دولار، متجهًا لتسجيل انخفاض أسبوعي 0.8 %، منهيًا سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع.

وبلغ الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2694 دولارًا، مرتفعًا 0.12 % خلال الجلسة، لكنه لا يزال يتجه نحو انخفاض طفيف بالنسبة للأسبوع.

انخفاض أسبوعي للذهب

في المقابل، يتجه الذهب إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي خلال شهر بعد أن تلقى الدولار دعمًا بفعل انحسار توقعات الخفض الحاد والمبكر لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية اليوم 0.1 % إلى 2054.10 دولار للأوقية (الأونصة) لكنه انخفض 0.8 % تقريبًا منذ بداية الأسبوع بعد ثلاثة مكاسب أسبوعية متتالية، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2053.00 دولار للأوقية.

النفط يتفاعل مع الفيدرالي

شهدت أسعار النفط اليوم الجمعة ارتفاعًا، بعد أن أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى أن التضخم أصبح تحت السيطرة، وزادت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتًا، بما يعادل 0.5 % إلى 77.96 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتًا، بما يعادل 0.7 % إلى 72.69 دولار.