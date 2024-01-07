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ارتفع الإنتاج إلى نصف مليون أونصة قبل الاكتشاف الكبير

الذهب السعودي.. حلم المليون أونصة يقترب

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٤٧ مساءً
الذهب السعودي.. حلم المليون أونصة يقترب
المواطن - معتز بدوي

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تخطط السعودية إلى مضاعفة إنتاجها من الذهب إلى مليون أونصة سنويًا بحلول عام 2030، وفق رؤية المملكة، التي تولي قطاع التعدين أولوية كبرى.

وسجلت المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا في الإيرادات الحكومية من قطاع التعدين، إذ حققت 1.35 مليار ريال في 2022، بما يعادل ضعف إيرادات 2021، كما جذب القطاع نحو 32 مليار دولار استثمارات نوعية.

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أهم التوقعات لأسعار الذهب في 2024

أهم التوقعات لأسعار الذهب في 2024

وأنتجت المملكة 430 ألف أونصة من الذهب في 2022، حسبما صرح وكيل الخدمات التعدينية في وزارة الصناعة والثروة المعدنية صالح العقيلي، متوقعًا أن يرتفع الإنتاج في 2023 بنسبة 30% على أساس سنوي.

نصف مليون أونصة

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن “الذهب من أهم المعادن في المملكة، والإنتاج ارتفع في 2023 من 479 ألف أونصة، إلى نحو نصف مليون أونصة”.

وتعوّل السعودية على قطاع التعدين عموما لدعم القطاعات الأخرى وخاصة الصناعة، إذ يعتبر الركيزة الثالثة للاقتصاد، وتعمل السلطات على تسهيل عملية الاستثمار في هذا المجال، من خلال تسهيل منح التراخيص.

وأوضح الوزير، أن عدد التراخيص الممنوحة للقطاع في العامين الجاري والسابق، يساوي عدد التراخيص الممنوحة في المملكة على مدار تاريخها.

منجمي الذهب منصورة ومسرة

مستهدفات رؤية 2030

وأنهت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) العام 2023 بنبأ سعيد، يتمثل في اكتشاف إمكانات كبيرة من موارد الذهب تمتد على طول 100 كيلومتر من منجم منصورة ومسرة للذهب، ضمن برنامج الاستكشاف المكثف الذي أطلق في 2022.

وقالت “معادن” في بيان، إن نتائج التنقيب تشير إلى أن الموارد المتاحة تنبئ بوفرة في حجم الثروات، حيث بلغ حجم الموارد من الذهب في منجم منصورة ومسرة نحو 7 ملايين أوقية في نهاية 2023 مع قدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف أوقية سنويًا.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، روبرت ويلت، أن “هذا الاكتشاف هو الأول من بين العديد من الاكتشافات التي يتوقع تحقيقها في السنوات المقبلة، ويعد دليلًا على الإمكانات غير المستغلة للثروات المعدنية في المملكة، كما يأتي لدعم التنوع في مصادر الدخل بما يتوافق مع رؤية 2030، وترسيخ التعدين كركيزة للاقتصاد السعودي”.

ويبدو أن مستهدف “رؤية 2030” بإنتاج مليون أونصة من خام الذهب سنويًا بعد 6 سنوات من الآن، صار قريب المنال.

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