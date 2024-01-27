إنجاز مميز لـ أنشيلوتي بعد مباراة لاس بالماس ضد الريال الزهراني يشرح مقترح إجازة يومي السبت والأحد لقطات رائعة لأيقونة البحار أكبر سفينة عائمة في العالم ريم الخويطر أول سعودية تحصد جائزة الشابة المتميزة لعام 2024 وجهة حمدالله القادمة في حال مغادرة الاتحاد سقوط برشلونة ضد فياريال بخماسية أمير جازان يمازح بائع عسل : كم لك ما قصيت شعرك ؟ منتخب أنجولا أول المتأهلين لـ ربع نهائي كأس أمم إفريقيا رائحة دموع النساء قد تقلل من عدوانية الرجال أحيانًا لقطات مذهلة لسيارة تسلا تشق طريقها وسط الفيضانات بدون توقف
كشف الكاتب الصحفي سعيد الزهراني، عن مقترح منح موظفي القطاع الحكومي إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد من كل أسبوع مع اعتماد نظام ساعات العمل الأسبوعية.
وخلال مداخلة مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية قال الزهراني إن الفكرة تتلخص في منح الموظفين يومي إجازة بعيدًا عن يوم الجمعة الذي سيصبح يوم عمل عادي مثل باقي أيام الأسبوع.
وردًا على سؤال حول خصوصية يوم الجمعة بالنسبة للمسلمين قال الزهراني : إن يوم الجمعة هو يوم عمل عادي بالنسبة للعامل في القطاع العسكري والقطاع الطبي وغيرها من القطاعات دون أن تتأثر حياة العاملين في هذه القطاعات مؤكدًا أن العمل يوم الجمعة لن يسبب مشكلة بالعكس سيمنح الموظفين فرصة للجلوس مع الأهل والتزاور على مدار يومين كاملين.
وأضاف أنه يجب اعتماد مفهوم ساعات العمل الأسبوعية مشيرًا إلى أن العديد من دول العالم تعتمد معيار 40 ساعة عمل أسبوعيًا لكن في المملكة يتم اعتماد 35 ساعة في القطاع العام.
وأضاف أنه يمكن زيادة ساعة عمل يوميًا إلى باقي أيام العمل الأسبوعية حتى لا تتأثر الإنتاجية.
يقترح أن تكون الإجازة الاسبوعية السبت والأحد..
الكاتب الصحفي سعيد الزهراني يشرح وجهة نظره لتنظيم العمل يوم الجمعة حال تطبيق هذا المقترح@ssaa13505@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ebLtUZQfRj
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 27, 2024