الزهراني يشرح مقترح إجازة يومي السبت والأحد

كشف الكاتب الصحفي سعيد الزهراني، عن مقترح منح موظفي القطاع الحكومي إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد من كل أسبوع مع اعتماد نظام ساعات العمل الأسبوعية.

وخلال مداخلة مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية قال الزهراني إن الفكرة تتلخص في منح الموظفين يومي إجازة بعيدًا عن يوم الجمعة الذي سيصبح يوم عمل عادي مثل باقي أيام الأسبوع.

العمل يوم الجمعة

وردًا على سؤال حول خصوصية يوم الجمعة بالنسبة للمسلمين قال الزهراني : إن يوم الجمعة هو يوم عمل عادي بالنسبة للعامل في القطاع العسكري والقطاع الطبي وغيرها من القطاعات دون أن تتأثر حياة العاملين في هذه القطاعات مؤكدًا أن العمل يوم الجمعة لن يسبب مشكلة بالعكس سيمنح الموظفين فرصة للجلوس مع الأهل والتزاور على مدار يومين كاملين.

وأضاف أنه يجب اعتماد مفهوم ساعات العمل الأسبوعية مشيرًا إلى أن العديد من دول العالم تعتمد معيار 40 ساعة عمل أسبوعيًا لكن في المملكة يتم اعتماد 35 ساعة في القطاع العام.

وأضاف أنه يمكن زيادة ساعة عمل يوميًا إلى باقي أيام العمل الأسبوعية حتى لا تتأثر الإنتاجية.