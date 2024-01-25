السعودية أفضل الوجهات السياحية في العالم

نقلت الرياض عبر بوابتها السياحية، أبهى الصور التطويرية والتنموية في القطاع السياحي، فالمملكة ذات الوجهات السياحية المتنوعة سجلت أرقامًا غير مسبوقة في القطاع معلنةً عن وجهة سياحية جاذبة للاستثمار والمستثمرين.

أكبر مستثمر عالمي

حققت المملكة نموًا يفوق دول العشرين في السياحة، حيث سجلت استثمارات المملكة أكثر من 800 مليار دولار في القطاع السياحي، وذلك من خلال عدد من المشروعات مثل مشروع البحر الأحمر ومشروع الدرعية والقدية، وعددَا من المشاريع في مختلف مناطق المملكة، كما وصل عدد السياح في المملكة إلى أكثر من 30 مليون سائح، ما يمثل 40% من العدد المستهدف للقطاع السياحي، وهو 150 مليون زيارة سنويًا بحلول 2030.

منتديات وملتقيات سياحية

ونقلاً لتجربة استثنائية في السياحة، حرصت الرياض على إطلاق ملتقيات سياحية، حيث أطلقت نسختين من (ملتقى السياحة السعودي) والذي هدفت من خلالها إثراء القطاع السياحي، وتبادل الخبرات والأفكار، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية للشركات والمستثمرين في القطاع السياحي، كما حرصت من خلال الملتقى المساهمة في الترويج للوجهات السياحية السعودية أمام الشركات الأجنبية، وتعزيز استقطاب السياح الإقليميين والدوليين للوجهات في المملكة.

تحديث مستمر لكافة الأنشطة

وبهدف خدمة السائحين أطلقت هيئة السياحة “تقويم الفعاليات” الذي يضم كافة الأنشطة السياحية والترفيهية والفعاليات والمواسم التي تشهدها المملكة محدثًة لحظة بلحظة، في خطوة تساهم من خلالها الهيئة في إثراء تجربة السائح وتسهيل مهمته في اختيار أفضل الأنشطة والوجهات السياحية، كما تم إجراء الكثير من التحسينات في تجربة الزوار كتوفير لوحات إرشادية، و أرقامًا مخصصة للعناية بالزوار بعدد من اللغات، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية المرافق السياحية ببعض المتطلبات الخاصة بموسمي الشتاء والصيف.