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السعودية الأولى عالميًّا في ثقة المواطنين بحكوماتهم والإعلام والأعمال يحتلان مراكز متقدمة

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٤٠ مساءً
السعودية الأولى عالميًّا في ثقة المواطنين بحكوماتهم والإعلام والأعمال يحتلان مراكز متقدمة
المواطن - فريق التحرير

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تصدرت المملكة العربية السعودية مؤشر “تقرير الثقة 2024” لقياس مستويات الثقة والمصداقية بين الحكومة والمواطنين، حيث حقّقت نسبة 86%، وذلك بزيادة 5% عمّا كانت عليه في العام الماضي، وجاءت الصين ثانيًا بنسبة 85%، والإمارات ثالثًا بنسبة 84%، وسنغافورة رابعًا بنسبة 77%.

الإعلام وقطاع الأعمال

وكشف التقرير الصادر عن شركة إيدلمان للاستشارات والعلاقات العامة، وصول السعودية إلى المركز الرابع عالميًّا في مؤشر الثقة بقطاع الأعمال، واحتلت المركز السابع في مؤشر الثقة في الإعلام من بين 28 دولة شملها التقرير.

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رؤية 2030

ويؤكد تصدر المملكة للتقرير والتقدم في المؤشرات الأخرى نتيجة لمشاريع ومبادرات رؤية السعودية 2030، وأثر الإصلاحات الاقتصادية والمجتمعية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويأتي تصدر المملكة للتقرير في ظل عدد من التغيرات الكبيرة التي عملت عليها وزارة الإعلام مؤخرًا، والتي تنوعت بين جوانب تنظيمية وإدارية، إلى جانب الحراك الإعلامي في مختلف المجالات، وإطلاق عدد من المبادرات والمشاريع والبرامج الإعلامية.

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