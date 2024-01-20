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وفقاً لتقرير منظمة السياحة العالمية خلال العام 2023

السعودية تحقق تعافيًا بنسبة 156% في أعداد السياح الوافدين

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٠٩ مساءً
السعودية تحقق تعافيًا بنسبة 156% في أعداد السياح الوافدين
المواطن - واس

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حققت المملكة العربية السعودية، تعافيًا بنسبة 156% في اعداد السياح الوافدين خلال العام 2023 مقارنةً بالعام 2019، وذلك وفقاً لتقرير منظمة السياحة العالمية باروميتر الصادر في شهر يناير 2024.

وأسهمت النجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة في قطاع السياحة، في قيادة منطقة الشرق الأوسط للتعافي العالمي في مجال السياحة، من حيث القيمة النسبية، باعتبارها المنطقة الوحيدة التي حققت نموًا على مستويات ما قبل جائحة كورونا، حيث بلغت نسبة التعافي في اعداد السياح الوافدين 122% خلال العام 2023 مقارنةً بالعام 2019.

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تعافي قطاع السياحة

ووفقاً لتقرير منظمة السياحة العالمية، فقد كان المعدل العالمي للتعافي عام 2023 عند 88% من مستويات ما قبل الوباء، مع ما يقدر بنحو 1.3 مليار وافد دولي، فيما بلغت عائدات السياحة الدولية 1.3 تريليون دولار، لتقترب بنسبة 93% من 1.5 تريليون دولار حققتها في 2019.

وقدرت المنظمة مساهمة السياحة المباشرة في الناتج الإجمالي العالمي بـ 3% خلال العام 2023، لتصل إلى 3.3 تريليونات دولار وفقًا لحسابات الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة وفقًا لمؤشرات أولية للمنظمة.
وتوقعت منظمة السياحة العالمية أن تتعافى السياحة العالمية تمامًا من جائحة كوفيد-19 خلال 2024، وأن تنمو بنسبة 2% مقارنة بعام 2019.

تعزيز النمو العالمي

وتؤكد التقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، المساهمة الكبيرة لقطاع السياحة في المملكة، في تعزيز النمو العالمي في مجال السياحة، حيث تصدرت المملكة دول مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال عام 2023م، كما حلت في المركز الثاني ضمن أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم للأرباع الثلاثة الأولى.

وشهدت مختلف الوجهات السياحية في المملكة تزايدًا كبيرًا في أعداد الزوار من الداخل والخارج خلال العام 2023، كما حققت المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا في إنفاق الزوار القادمين من الخارج بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، حيث بلغ إجمالي إنفاق الزوار أكثر من 100 مليار ريال للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023.

كما حقق هذا الرقم فائضًا في بيانات بند السفر في ميزان المدفوعات، حيث قُدّر الفائض حتى نهاية الربع الثالث من 2023 بنحو 37.8 ملياراً ريال وبنسبة نمو بلغت 72% مقارنة بالفائض في 2022 لنفس الفترة.
وتأتي هذه الإنجازات لتعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية متميزة، ويعكس التزايد الكبير في أعداد السياح الوافدين ثقة المسافرين في الخيارات السياحية الجاذبة بالمملكة ومدى تنوعها.

 

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