Icon

ماذا قال اتحاد القدم الآسيوي عن عبدالله الخيبري وطلال حاجي ؟ Icon تامر عاشور وأنغام يشعلان حفل الرياض في “حوار غنائي” Icon السعودية ترحب بقرار العدل الدوليّة وتؤكد رفضها لممارسات الاحتلال الإسرائيلي Icon الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن وظائف شاغرة Icon Klopp : سأعتزل التدريب لمدة عام ولن أكشف من هو خليفتي في ليفربول ! Icon القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر في حائل Icon إحباط تهريب 240 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بجازان Icon زيدان يرفض تدريب منتخب الجزائر Icon العدل الدولية تطالب الاحتلال الإسرائيلي بمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين Icon لقطات لارتفاع الأمواج ووصولها إلى كورنيش جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الرامي إلى وقف أي ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني

السعودية ترحب بقرار العدل الدوليّة وتؤكد رفضها لممارسات الاحتلال الإسرائيلي

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٣٨ مساءً
السعودية ترحب بقرار العدل الدوليّة وتؤكد رفضها لممارسات الاحتلال الإسرائيلي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالقرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدوليّة، والرّامي إلى وقف أيّة ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، مع رفض رد الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا.

وعبّرت الوزارة عن تأييد المملكة لما صدر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد الرفض القاطع لممارسات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية.
كما تشيد الخارجية بجهود جمهورية جنوب أفريقيا برفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشددةً على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

قد يهمّك أيضاً
الأرصاد: أمطار على الباحة من الغد حتى السبت

الأرصاد: أمطار على الباحة من الغد حتى السبت

رد كريم بنزيما على إمكانية مغادرة الاتحاد

رد كريم بنزيما على إمكانية مغادرة الاتحاد

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السياحة السعودية أصبحت تضاهي المدن الكبرى بأوروبا و أمريكا
السياحة والسفر

السياحة السعودية أصبحت تضاهي المدن الكبرى بأوروبا...

السياحة والسفر
ترتيب دوري روشن بعد خماسية النصر في الاتحاد
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد خماسية النصر في...

الرياضة
أمانة الباحة تطرح 7 فرص استثمارية بمدينة الباحة
السعودية اليوم

أمانة الباحة تطرح 7 فرص استثمارية بمدينة...

السعودية اليوم
الصومال: مسلحون يحتجزون طائرة “بها أجانب” تابعة للأمم المتحدة
آخر الاخبار

الصومال: مسلحون يحتجزون طائرة “بها أجانب” تابعة...

آخر الاخبار
حساب المواطن يوضح طريقة إضافة الراتب ضمن الدخل
حساب المواطن

حساب المواطن يوضح طريقة إضافة الراتب ضمن...

حساب المواطن
قوات الطوارئ الخاصة تعلن نتائج القبول على الوظائف العسكرية
حصاد اليوم

قوات الطوارئ الخاصة تعلن نتائج القبول على...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
فيلم هورايزون السعودي على نتفلكس
السعودية اليوم

فيلم هورايزون السعودي على نتفلكس

السعودية اليوم