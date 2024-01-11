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دورات تدريبية لمنسوبي شركات الحج

السعودية تسخر إمكاناتها لخدمة وأمن ضيوف الرحمن

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٠٥ مساءً
السعودية تسخر إمكاناتها لخدمة وأمن ضيوف الرحمن
المواطن - فريق التحرير

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أكد مدير عام الدفاع المدني المكلف، اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، أن قيادة السعودية أولت حجاج بيت الله الحرام اهتمامها، وسخرّت جميع إمكاناتها التقنية والبشرية والمادية في خدمتهم وسبل راحتهم وأداء نسكهم بسلام وأمن واطمئنان.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية “جهود الدفاع المدني التوعوية في تحقيق سلامة ضيوف الرحمن” في “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة”، بمحافظة جدة خلال الفترة من 26- 29 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 8- 11 يناير 2024م.

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أمن الحجاج

وقال اللواء الفرج: إن المديرية العامة للدفاع المدني دأبت كل عام على التكامل مع الجهات الحكومية لسلامة وأمن ضيوف الرحمن خلال موسمي الحج والعمرة وتنفيذ الخطة العامة للطوارئ، ومنها الجانب الوقائي كأبرز مرتكزاتها، والاستجابة السريعة في المشاعر المقدسة.

وأضاف أن الدفاع المدني يقدم كل عام دورات تدريبية لمنسوبي شركات الحج والعمرة في مجال السلامة العامة، وطوع التقنية في حماية الإنسان والمحافظة على الممتلكات وتعجيل عمليات الإخلاء في الحالات الطارئة، مشيدًا بجهود متطوعي المديرية والجهات الأخرى في موسمي الحج والعمرة.

خدمات الحج والعمرة

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة” بهدف التعريف بمهامها والخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، واستعراض مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.

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