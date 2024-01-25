السعودية تعتلي عرش الريادة واستشراف المستقبل

على مدار الأعوام السابقة، حققت المملكة السبق والصدارة في مجالاتٍ عديدة ومختلفة، فبرؤيةٍ واعدة، وقيادةٍ عظيمة، وهمةِ شعبٍ طموح، سطَّرت المملكة جملة من الإنجازات الاستثنائية والرائدة لا سيَّما في مجال التقنية، والذي أصبح على قائمة التطلعات والأولويات الوطنية.

نماءٌ وانتماء

بينما تتواصل جهود المملكة الرامية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، تصدَّرت السعودية (مؤشر الثقة 2023) الصادر عن شركة (إيدلمان للاستشارات والعلاقات العامة)، من حيث المصداقية والثقة بين الحكومة والشعب، بنسبة 86% بزيادة 5% عن 2022، وجاءت الصين ثانياً بنسبة 85% والإمارات ثالثةً بنسبة 84%، والهند في المرتبة الرابعة بـ 76%.

هِممٌ مُشرقة

حققت المملكة المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة لعام 2022، الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والذي يقيس مدى نضج الخدمات الحكومية المقدَّمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية وِفق ثلاثة مؤشرات فرعية، وهي: توافر الخدمة وتطورها، واستخدام الخدمة والرضا عنها، والوصول إلى الجمهور، وشمل القياس في تقرير المؤشر 18 دولة، كما تُوّجت المملكة بالمرتبة الأولى بنيلها أكبر عدد من الميداليات بالمسابقة العالمية للذكاء الاصطناعي للشباب (WAICY)، والتي شارك فيها 18 ألف طالب وطالبة من 40 دولة في العالم، متفوقةً على الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، واليونان، وكندا، وسنغافورة.

إنجازاتٌ رائدة وملموسة

حقق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني إنجازات عظيمة رغم حداثة إنشائه، فهو الأول عربيًا في مؤشر الأمن السيبراني، كما دخلت المملكة موسوعة جينيس، كصاحبة أكبر تجمع دولي للمبرمجين، في مدينة جدة لأكثر من ثلاثة آلاف مبرمج عالمي تم الاستفادة من خبراتهم.

واستطاعت أكثر من 110 جهات حكومية سعودية الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، لتوفير ما يزيد على 51 مليار ريال (13.6 مليار دولار) من فرص وفورات وإيرادات عبر منصة (استشراف) إلى خزينة الدولة، وتقوم (استشراف) التابعة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بتقديم رُؤى وتنبؤات مستقبلية لِصُنَّاع القرار في المملكة باستخدام البيانات الضخمة وقدرات التحليل المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، واهتمت (سدايا) بتطوير القدرات البشرية، والمهارات الرقمية، من خلال تأسيسها أكاديمية متخصصة، وإطلاق معسكرات تدريبية في مجال علوم الأمن السيبراني.

نجاحٌ متجدد

كشفت الهيئة العامة للأمن الغذائي، عن جهود المملكة في تحقيق الأمن الغذائي لتوفير غذاء آمن ومستدام، كما أوضحت أن السعودية تبنت استراتيجية أمن غذائي واضحة المعالم، مما جعلها رائدة في مجال الأمن الغذائي.

وتصدرت المملكة منطقة الشرق الأوسط في مؤشر تحول الطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وعالمياً تقدمت من المرتبة 81 في 2021، إلى المرتبة 57 في 2023، وذلك لخططها الفاعلة في مجال الطاقة المتجددة، وإطلاقها مبادرة السعودية الخضراء، التي تجمع بين حماية البيئة وانتقال الطاقة وبرامج الاستدامة لتحقيق أهدافها الشاملة في تعويض وتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة استخدام الطاقة النظيفة، ومكافحة تغير المناخ.