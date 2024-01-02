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تسبب في وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص

السعودية تعزي اليابان في ضحايا الزلزال

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٢٠ مساءً
السعودية تعزي اليابان في ضحايا الزلزال
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي المملكة العربية السعودية وصادق مواساتها لليابان وشعبها الصديق، وذلك جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، وتسبب في وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.

وعبّرت الوزارة عن تضامن ووقوف المملكة مع اليابان حكومةً وشعباً جراء هذا المصاب الأليم، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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