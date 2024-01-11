Icon

ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة: الاستضافة أدخلت علينا السرور Icon حرب عصابات وحالة رعب في شوارع الإكوادور Icon موعد مباراة افتتاح كأس أمم آسيا 2023 بين قطر ولبنان والقنوات الناقلة Icon 6 مؤشرات احتكارية في قطاع بيع السيارات في السعودية Icon اعتزال ابن حوقان يدق المسمار الثالث في نعش العرضة Icon السعودية ستصبح رائدة في جميع أنواع الطاقة وليس النفط فقط Icon ريال مدريد يتأهل لـ نهائي كأس السوبر الإسباني بشق الأنفس Icon دخول الرياح الماكرة الأيام الحالية Icon تواصل نجم أهلي جدة مع فريقه السابق يثير غضب الإدارة Icon هيونداي تكشف عن مركبتها الجوية الكهربائية الجديدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تزامنًا مع تقليل الانبعاثات الناجمة عن الوقود الأحفوري

السعودية ستصبح رائدة في جميع أنواع الطاقة وليس النفط فقط

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٠١ صباحاً
السعودية ستصبح رائدة في جميع أنواع الطاقة وليس النفط فقط
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

تركز المملكة العربية السعودية الآن على الاستثمار في جميع أنواع الطاقة، وتحمل على عاتقها قضايا تغير المناخ والجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

السعودية رائدة في جميع أنواع الطاقة

وتريد المملكة العربية السعودية أن تكون رائدة في جميع أنواع الطاقة، وليس النفط فقط. بحسب تصريحات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال مؤتمر للتعدين المنعقد في الرياض، والتي قال فيها: “نحن كدولة لم نعد نوصف كدولة رائدة في إنتاج النفط، نود أن نصبح دولة منتجة للطاقة، بكل أنواعها”، حسبما نقلت رويترز.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء

وظائف شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء

وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة

وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة

وقال: إن إنتاج الوقود الأحفوري في السعودية سيستمر، لكن المملكة ستعمل على تقليل الانبعاثات الناجمة عن الوقود الأحفوري. وأضاف: “لا يزال الناس مهتمين بمواصلة إنتاج الوقود الأحفوري. وتابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان: “يجب علينا أن ندعو الجميع للقيام بذلك، علينا أن نعمل على التخفيف من آثار الوقود الأحفوري”.

مصادر الطاقة المتجددة

وقالت المملكة العربية السعودية وعملاق النفط العالمي أرامكو مرارًا وتكرارًا: إن تركيز قطاع الطاقة والمناقشات يجب أن ينصب على كيفية خفض الانبعاثات، وليس على خفض إنتاج النفط والغاز، بحسب موقع “أويل برايس” oilprice.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمين الناصر، في حديثه في منتدى ذكاء الطاقة في أكتوبر الماضي: إن شركة النفط السعودية العملاقة تعمل على مصادر الطاقة المتجددة، والوقود الإلكتروني، والهيدروجين، واحتجاز الكربون وتخزينه (CCS). وأضاف أن العالم سيحتاج إلى النفط والغاز لعقود من الزمن، ولن تلبي مصادر الطاقة المتجددة هذه الحاجة لعقود من الزمن.

السعودية أكبر مصدر للنفط بالعالم

وأشار الناصر إلى أن الطلب الإضافي على النفط والغاز خلال العقد المقبل يحتاج إلى استثمارات جديدة في مجال المنبع لتعويض معدلات الانخفاض السنوية التي تتراوح بين 5 و7%.

ودعمت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، اتفاقًا في قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي في ديسمبر لتحويل الاقتصاد العالمي إلى أشكال طاقة أكثر صداقة للبيئة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم