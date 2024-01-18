السعودية قبلة عالمية للمحافل الرياضية

يتوافد عشاق الرياضة نحو أراضي المملكة، من أجل حضور أضخم وأهم الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية، التي باتت تجذب الزوار من شتى بقاع العالم، وتزامنت خلال فترة قصيرة، الأمر الذي جعل السعودية تعيد رسم خريطة الرياضة عالميًا.

هيمنة سعودية

وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وجعل السعودية وجهة عالمية لمختلف التجارب والفعاليات، حمل عام 2023 الماضي نقلة نوعية في تاريخ الرياضة السعودية، لتنوع الفعاليات والأنشطة الرياضية التي أُقِيمت فيه، لا سيما كرة القدم التي تحتل شعبية شاسعة، ما جعله عامًا حافلًا بالإنجازات الرياضية الرائدة والمتنوعة.

رالي دكار

للعام الخامس على التوالي تستضيف المملكة، رالي دكار، والذي يُعتبر التحدي الأكبر والأعرق في عالم رياضة المحركات، وتنطلق فعالياته خلال الفترة من 5 – 19 يناير 2024، بمشاركة 778 مشاركاً من 72 دولة.

وتتصدر فرنسا الدول المشاركة بـ 163 مشاركًا، تليها إسبانيا بـ 119 مشاركًا، ثم إيطاليا بـ 72 مشاركًا.

كأس السوبر الإسباني

اتجهت أنظار عشاق كرة القدم في العالم نحو استاد الأول بارك في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير الجاري من العام 2024، حيث انطلقت النسخة الرابعة التي تستضيفها المملكة من بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي شهدت منافسة 4 فرق ونال فريق ريال مدريد لقب البطولة.

ويأتي كأس السوبر الإسباني ضمن حزمة من الأحداث الرياضية التي تحتضنها المملكة، بتنظيم من وزارة الرياضة، وتندرج تحت برنامج جودة الحياة، لتسهم بذلك في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتصبح وجهةً رائدةً، ومركزاً رياضياً هاما، في احتضان الفعاليات العالمية.

كأس السوبر الإيطالي

تستضيف السعودية أيضًا، بطولة كأس السوبر الإيطالي 2024، في العاصمة الرياض، بمشاركة أربعة فرق، والذي يبدأ اليوم وحتى 22 يناير الجاري.

وسيواجه إنتر ميلان فريق لاتسيو، على أن يلاقي نابولي نظيره فيورنتينا، فيما سيتأهل الفائز من كل لقاء إلى المباراة النهائية.

سباق الدرعية

يعتبر سباق الدرعية الحدث الأبرز في روزنامة الفورمولا إي العالمية، ويحظى باهتمام متزايد وشعبية متنامية، ويترقبه جمهور رياضة السيارات في المملكة، حتى أصبح داعمًا لطموحات وزارة الرياضة الرامية لتنمية القطاع على جميع المستويات.

وسيكون الجمهور على موعد مع المتعة والأجواء الموسيقية المميزة أيضًا، من خلال مشاركة نخبة من الأسماء العالمية والعربية في عالم الفن، مساء يومي الجمعة 26 والسبت 27 يناير الحالي.

وأكد كارلو بوتاجي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “سي بي إكس”، أن السنوات الماضية شهدت اهتمامًا متزايدًا في المملكة برياضة السيارات بشكل عام، والفورمولا إي بشكل خاص، إِذْ تجلب كل نسخة المزيد من الإثارة والترفيه لمدينة الرياض.

كأس موسم الرياض

يُقام كأس موسم الرياض في الفترة من 29 يناير وحتى 8 فبراير خلال العام الجاري 2024، بمشاركة كل من الهلال والنصر وإنتر ميامي الأمريكي.

ويُعتبر كأس موسم الرياض إحدى الفعاليات الرياضية الرئيسية في المملكة ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي سيشهد مشاركة فرق عالمية وأندية محلية بارزة، تحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير.

وهج ثقافي وانتعاش اقتصادي

وبينما تحتضن المملكة أبرز وأهم الأحداث الرياضية العالمية، تتصاعد الأصداء والانطباعات الإيجابية بنجاحها وريادتها في هذا المجال، إذ ساهم كأس العالم للأندية في إبراز الهوية الثقافية للسعودية، واستعراض أبرز ملامح التراث السعودي كالزي الرسمي، وأشهر المأكولات الشعبية، وإظهار صورة المواطن السعودي المتسمة بالكرم والسماحة، في الوقت الذي حرص فيه الزوار على تذوق أشهر المأكولات السعودية، والتقاط العديد من الصور التذكارية، وشراء السلع والمنتجات التراثية، وسط إعجابهم في البشت السعودي وتصميمه، إضافة إلى ارتدائهم للشماغ السعودي.