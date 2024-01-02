الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور ضبط إثيوبي حاول تهريب القات بسراة عبيدة خالد الغنام أبرز المستبعدين من قائمة المنتخب السعودي مانشيني يعلن قائمة الأخضر النهائية لكأس آسيا 2023 أمطار على الباحة من الغد حتى الجمعة التأمينات : دعم ساند يتوقف فور الالتحاق بالعمل تركي آل الشيخ: هذه قصتي من بيت جدي إلى الديوان الملكي وصول طائرة المساعدات السعودية الـ35 إلي مطار العريش تركي آل الشيخ : محاربة الفساد في السعودية نقطة مفصلية وضربة بيد من حديد متحدث نادي الصقور: جوائز كأس العلا الأكبر في تاريخ المسابقات
تسلم عبدالله بن عبدالكريم الشمري مدير عام الرياضات التراثية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الكأس التذكاري لمباركة نجاح كأس العلا للصقور، من متعب مبارك هادي القحطاني مدير بطولات جمعية القناص القطرية ومهرجان قطر الدولي للصقور والصيد (مرمي).
يأتي هذا في إطار مباركة دولة قطر الشقيقة لنجاح المسابقة التي تنظمها الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المملكة.
يذكر أن مسابقة كأس العلا للصقور التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع نادي الصقور السعودي الخميس الماضي تستمر حتى 5 يناير 2024 وشارك بها أكثر من ألفي صقار من داخل وخارج المملكة.
ويشار إلى أن قيمة جوائز المسابقة تبلغ 60 مليون ريال موزعة على أربعة مسارات تشمل مسار المحليين بعدد 12 شوطاً للملاك والملاك المحترفين خصص له مبلغ 10.4 مليون ريال، ومسار المتأهلين من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور سواء ملاك أو ملاك المفتوح كذلك المحترفين سواء محليين أو دوليين سيكون هناك 48 شوطاً وتبلغ قيمة جوائزه 28.8 مليون ريال، بالإضافة إلى مسار النخبة المخصص لملاك والمحترفين المحليين والدوليين ويتضمن 6 أشواط بقيمة 10.5 مليون ريال، والمسار الرابع منها مخصص للمزاين بقيمة جوائز تبلغ 10.2 مليون ريال.
وتعد السعودية واحدة من أحد أهم المواقع البيئية والجغرافية المناسبة للصقور، كما أن العلا بيئة مناسبة للصقور إذ إن هجرتها تبدأ من الشمال الشرقي مروراً بمحافظة العلا.