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عد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني

الطلاب يعودون للمدارس اليوم.. تحديد موعد الإجازة المقبلة

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢٢ صباحاً
الطلاب يعودون للمدارس اليوم.. تحديد موعد الإجازة المقبلة
المواطن - فريق التحرير

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عاد طلاب المدارس في مختلف المراحل إلى مقاعد الدراسة، اليوم الأحد، لبدء الفصل الدراسي الثاني.

وجاءت عودة الطلاب لمختلف الصفوف، بعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، والتي امتدت نحو 10 أيام.

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وأعلنت وزارة التعليم موعد إجازات الفصل الدراسي الثاني، في بيانٍ رسمي، كالآتي:

إجازات الفصل الدراسي الثاني

  • عطلة نهاية أسبوع مطولة يوم 28 يناير 2024.
  • إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 22 فبراير 2024، وتستمر لمدة 10 أيام.

إجازات الفصل الدراسي الثالث

  • إجازة عيد الفطر الموافق 28 مارس 2024، وتستمر لمدة 18 يومًا.
  • إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم 2 مايو 2024.
  • إجازة نهاية العام الدراسي يوم 10 يونيو 2024.

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