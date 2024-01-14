الطلاب يعودون للمدارس اليوم.. تحديد موعد الإجازة المقبلة

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عاد طلاب المدارس في مختلف المراحل إلى مقاعد الدراسة، اليوم الأحد، لبدء الفصل الدراسي الثاني.
وجاءت عودة الطلاب لمختلف الصفوف، بعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، والتي امتدت نحو 10 أيام.
وأعلنت وزارة التعليم موعد إجازات الفصل الدراسي الثاني، في بيانٍ رسمي، كالآتي: