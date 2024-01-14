الظهور الأول لـ مها الحملي من المستشفى بعد حادث رالي داكار

زوار وندر جاردن يستمتعون بالعروض المتجولة سلاسل الفنادق العالمية تختار السعودية كوجهة سياحية جذابة وعالية الجودة اختفاء الثلوج في فصل الشتاء ضربة جديدة للمناخ القنوات الناقلة لـ مباراة مصر ضد موزمبيق تركي آل الشيخ يعلن عن شراكة بين موسم الرياض وإيلي صعب تكريم 12 فائزًا في ختام مهرجان أندية الهواة المسرحي أسوس تطلق أول حواسيب ROG NUC المخصصة للاعبين شاهد .. نجم النصر يسجل أول هدف في كأس أمم إفريقيا 2023 شرطة القصيم توضح حقيقة فيديو حمل سلاح ناري في مكان عام ضبط مواطن لإطلاقه النار من سلاح ناري في الهواء بالجوف
زار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، سائقة الرالي مها الحملي بعد تعرضها لحادث في رالي داكار.
ووثقت صور نشرها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، مها الحملي وهي مصابة بكدمات وتتلقى العلاج على سرير المستشفى.
وقبل نهاية سباق المرحلة السادسة من منافسات رالي داكار 2024 التي تقام للمرة الخامسة في السعودية، تعرضت سائقة الرالي مها الحملي لحادث انقلاب مركبتها، وخسرت المنافسات بسبب الحادث.
وذكر شاهد عيان أن مركبة “الحملي” علقت بها، ولم تستطع الخروج، وقام المتسابق هاني النومسي بإنقاذها وأخرجها من السيارة، ورفع بلاغ المساعدة لأنها لم تستطع طلب ذلك.
وعلى إثرها، نقلت من موقع الحادث عبر إسعاف جوي إلى مستشفى الرياض.