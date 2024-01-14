الظهور الأول لـ مها الحملي من المستشفى بعد حادث رالي داكار

زار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، سائقة الرالي مها الحملي بعد تعرضها لحادث في رالي داكار.

ووثقت صور نشرها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، مها الحملي وهي مصابة بكدمات وتتلقى العلاج على سرير المستشفى.

حادث مها الحملي

وقبل نهاية سباق المرحلة السادسة من منافسات رالي داكار 2024 التي تقام للمرة الخامسة في السعودية، تعرضت سائقة الرالي مها الحملي لحادث انقلاب مركبتها، وخسرت المنافسات بسبب الحادث.

وذكر شاهد عيان أن مركبة “الحملي” علقت بها، ولم تستطع الخروج، وقام المتسابق هاني النومسي بإنقاذها وأخرجها من السيارة، ورفع بلاغ المساعدة لأنها لم تستطع طلب ذلك.

وعلى إثرها، نقلت من موقع الحادث عبر إسعاف جوي إلى مستشفى الرياض.