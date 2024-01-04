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الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 2503 أفراد من منسوبي الأمن العام

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 2503 أفراد من منسوبي الأمن العام
المواطن - فريق التحرير

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أصدر معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، قرارات إدارية بترقية (2503) أفراد، للرتب التي تلي رتبهم، بمختلف التخصصات.

ورفع الفريق البسامي بالغ الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة – حفظها الله ـ، على ما يحظى به رجال الأمن من اهتمام وثقة ورعاية ومتابعة تمثل حافزاً أساسياً للارتقاء بأدائهم، متمنياً لمن شملتهم الترقيات التوفيق في تنفيذ مهامهم لخدمة الدين والملك والوطن، وأن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر بهم.

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