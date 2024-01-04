سوق الأولين تجربة ثقافية فريدة من نوعها تحاكي أصالة نجد خالد بن سعود يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله نائب مدير عام الجوازات في جلسة بمؤتمر ومعرض خدمات الحج الأربعاء وظائف شاغرة للجنسين بالبنك الإسلامي 30 وظيفة شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة وظائف شاغرة لدى المياه الوطنية الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 2503 أفراد من منسوبي الأمن العام وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية وظائف شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي وظائف شاغرة في وزارة الطاقة
أصدر معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، قرارات إدارية بترقية (2503) أفراد، للرتب التي تلي رتبهم، بمختلف التخصصات.
ورفع الفريق البسامي بالغ الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة – حفظها الله ـ، على ما يحظى به رجال الأمن من اهتمام وثقة ورعاية ومتابعة تمثل حافزاً أساسياً للارتقاء بأدائهم، متمنياً لمن شملتهم الترقيات التوفيق في تنفيذ مهامهم لخدمة الدين والملك والوطن، وأن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر بهم.