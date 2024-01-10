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يسعى الفريقان للتأهل إلى النهائي

الفوز الثاني بالسوبر الإسباني يشعل ديربي مدريد

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٠٥ مساءً
الفوز الثاني بالسوبر الإسباني يشعل ديربي مدريد
المواطن - فريق التحرير

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يترقب الجمهور ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو في بطولة كأس السوبر الإسباني، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

ديربي مدريد اليوم

ومن المقرر أن يُقام ديربي مدريد، اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني.

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وتُعد هذه المرة الرابعة التي تستضيف فيها السعودية منافسات بطولة السوبر الإسباني، بعد نسخة عام 2020، التي أُقيمت بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى، بجانب نسختي 2022 و2023.

ديربي مدريد
موعد المباراة – المصدر @atletienglish

منافسة قوية بين الريال وأتلتيكو

ويُعد ديربي مدريد اليوم هو الرابع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني، حيث تعود المرة الأولى إلى نسخة موسم 2014\ 2015 بالنظام القديم، وانتهت بالتعادل بنتيجة 1\1 في ملعب المرينغي.

أتلتيكو مدريد
لاعبو أتلتيكو – المصدر @mosgovsa

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد في تجاوز عقبة الريال إيابًا، وفاز في ملعبه ووسط جماهيره بهدف دون رد، ليتوج بلقب كأس السوبر الإسباني بنتيجة 2\1 بمجموع المباراتين.

وتعود المباراة الأخيرة بينهما في كأس السوبر الإسباني إلى نهائي نسخة 2019\ 2020، ونجح الريال في حسم ديربي مدريد لصالحه بركلات الترجيح، وتوج باللقب.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @mosgovsa

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