القبض على شخص تحرش بآخر في مكة المكرمة

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة مكة المكرمة على شخص لتحرشه بآخر في محتوى مرئي مخالفًا بذلك نظام مكافحة جريمة التحرش.
وقال الأمن العام عبر منصة إكس: إنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
🎥 | دوريات الأمن بمنطقة مكة المكرمة تقبض على شخص لتحرشه بآخر. pic.twitter.com/MN4yOAt1YN
— الأمن العام (@security_gov) January 19, 2024