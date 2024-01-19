القبض على شخص تحرش بآخر في مكة المكرمة

قبضت دوريات الأمن بمنطقة مكة المكرمة على شخص لتحرشه بآخر في محتوى مرئي مخالفًا بذلك نظام مكافحة جريمة التحرش.

إحالة إلى النيابة

وقال الأمن العام عبر منصة إكس: إنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.