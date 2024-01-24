القبض على مقيم روج 4 كيلو شبو في جدة

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قبض مرور محافظة جدة على مقيم من الجنسية اليمنية؛ لترويجه (4) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
🎥 | مرور محافظة جدة يقبض على مقيم لترويجه (4) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/tBp8Okj9Jl
— الأمن العام (@security_gov) January 24, 2024
🎥 | مرور محافظة جدة يقبض على مقيم لترويجه (4) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/tBp8Okj9Jl
— الأمن العام (@security_gov) January 24, 2024