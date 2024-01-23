القبض على 6 مقيمين لانتحالهم صفة غير صحيحة والسطو على منزل

قبضت شرطة محافظة جدة على 6 مقيمين من الجنسية اليمنية؛ لانتحالهم صفة غير صحيحة والسطو على منزل مقيم من الجنسية نفسها، والاستيلاء على مبالغ مالية.

إحالة إلى النيابة

وبحسب الحساب الرسمي للأمن العام على منصة إكس، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.