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جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

القبض على 6 مقيمين لانتحالهم صفة غير صحيحة والسطو على منزل

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٢١ مساءً
القبض على 6 مقيمين لانتحالهم صفة غير صحيحة والسطو على منزل
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة محافظة جدة على 6 مقيمين من الجنسية اليمنية؛ لانتحالهم صفة غير صحيحة والسطو على منزل مقيم من الجنسية نفسها، والاستيلاء على مبالغ مالية.

إحالة إلى النيابة

وبحسب الحساب الرسمي للأمن العام على منصة إكس، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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