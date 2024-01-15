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القريات تسجل أدنى درجة حرارة بـ 4 مئوية

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٥٥ مساءً
القريات تسجل أدنى درجة حرارة بـ 4 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن القريات تسجل اليوم الاثنين، أقل درجة حرارة بالسعودية، وذلك بواقع 4 درجات مئوية.

وأضاف مركز الأرصاد أن عرعر جاءت بعدها بتسجيل 6 درجات مئوية، ثم رفحاء وسكاكا بواقع 7 درجات مئوية، ثم أبها وتبوك بـ8 مئوية.

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طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق السعودية.

في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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