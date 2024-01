القفز من النوافذ هربًا من جحيم حريق مول تجاري بالصين

اندلع حريق في مبنى تجاري في مقاطعة جيانغشي الصينية، فيما قُتل ما لا يقل عن 39 شخصًا وأصيب تسعة آخرون في حريق، وفقًا لمسؤولين حكوميين.

أظهر مقطع فيديو صينيين يقفزون من نوافذ الطابق الثاني بأحد المباني هرباً من حريق اندلع بمتجر في مقاطعة جيانغشي الصينية، بحسب راديو صوت أمريكا.

ولا يزال رجال الإنقاذ يحاولون الوصول إلى الأشخاص المحاصرين في المبنى، وفقًا لإذاعة CCTV الحكومية. وقالت الإذاعة إن الحريق اندلع داخل مبنى يضم مقهى إنترنت في الطابق السفلي ومراكز تعليمية في الطوابق العليا. ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين في المبنى.

A Fire broke out in a Commercial Building in China's Jiangxi Province.

At least 39 people were killed and nine others injured in a fire, according to government officials.#China #Chinafire #Rescue #Jiangxi #commercialbuilding #news #globalnews pic.twitter.com/4hSzh32JJT

— The Truth International (@ttimagazine) January 25, 2024