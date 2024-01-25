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مقتل 39 شخصًا بعدما اشتعلت النيران

القفز من النوافذ هربًا من جحيم حريق مول تجاري بالصين

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٤٥ مساءً
القفز من النوافذ هربًا من جحيم حريق مول تجاري بالصين
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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اندلع حريق في مبنى تجاري في مقاطعة جيانغشي الصينية، فيما قُتل ما لا يقل عن 39 شخصًا وأصيب تسعة آخرون في حريق، وفقًا لمسؤولين حكوميين.

القفز من الجحيم

أظهر مقطع فيديو صينيين يقفزون من نوافذ الطابق الثاني بأحد المباني هرباً من حريق اندلع بمتجر في مقاطعة جيانغشي الصينية، بحسب راديو صوت أمريكا.

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ولا يزال رجال الإنقاذ يحاولون الوصول إلى الأشخاص المحاصرين في المبنى، وفقًا لإذاعة CCTV الحكومية. وقالت الإذاعة إن الحريق اندلع داخل مبنى يضم مقهى إنترنت في الطابق السفلي ومراكز تعليمية في الطوابق العليا. ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين في المبنى.

تدخل فرق الإنقاذ

وقال مسؤولون في منطقة يوشوي بمقاطعة جيانغشي إن الحريق اندلع في الطابق السفلي من منطقة التسوق الساعة 3:24 مساءً. أمس الأربعاء. وأضافوا أنه تم نشر 120 من رجال الإنقاذ ورجال الإطفاء والشرطة ومسؤولي الحكومة المحلية في مكان الحادث.

سبب الحريق

وقالت الحكومة المحلية إن عمليات البحث والإنقاذ جارية، وأن سبب الحريق قيد التحقيق.

وأدى حريق سابق في سكن طلاب مدرسة داخلية ، خلال عطلة نهاية الأسبوع، في مقاطعة خنان بوسط البلاد إلى مقتل 13 طفلاً.

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