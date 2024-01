اللقطات الأولى لكاميلا من المستشفى بعد خضوع تشارلز لجراحة

تناقلت وسائل الإعلام العالمية اللقطات الأولى لظهور الملكة كاميلا، عندما غادرت المستشفى، عقب خضوع زوجها الملك تشارلز لعملية جراحية أمس الجمعة.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل”، اليوم السبت، لقطات لكاميلا التي بدت مبتسمة بعد زيارة الملك تشارلز في يومه الثاني في مستشفى لندن كلينك، بعد جراحة البروستاتا الناجحة.

ويقضي الملك تشارلز حاليًا يومه الثاني في المستشفى بعد جراحة البروستاتا الناجحة، أمس الجمعة، وبدت كاميلا (76 عامًا)، في حالة جيدة ومبتسمة عندما خرجت السيارة من المستشفى الخاص في قلب العاصمة. وقيل إن تشارلز، البالغ من العمر 75 عامًا، في حالة جيدة بعد الجراحة، وعلى الرغم من أنه قام بتأجيل ارتباطاته، إلا أنه كان مستعدًا للتعامل مع الأعمال الورقية من سريره بالمستشفى.

Queen Camilla has visited King Charles as he spends a second day in hospital after undergoing a procedure for an enlarged prostate pic.twitter.com/5LLHC8T5N2

— Sky News (@SkyNews) January 27, 2024