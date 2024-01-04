المرور يحدد غرامة عدم إعطاء أفضلية لمركبات الطوارئ أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 9 مناطق بقيق تحتضن بطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد اليوم متى يلجأ الإنسان للطبيب لفحص ضغط الدم؟ ضبط أكثر من 123 ألف علبة أفياش معدنية مغشوشة في الشرقية باريس سان جيرمان بطلًا لـ كأس السوبر الفرنسي معدات حديثة لكشط أسفلت الطرق بالمياه ياسين بونو يُلمح لرحيله عن الهلال ويكشف فريقه القادم صفقة إسبانية هدية أنمار الحائلي لجماهير الاتحاد السعودية ترفض بشكل قاطع التصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي
حددت الإدارة العامة للمرور، عقوبة عدم إعطاء أفضلية المرور لمركبات الطوارئ، مؤكدة أنها مخالفة مرورية تستوجب الغرامة.
وأضافت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها في منصة “إكس”، أن قيمة هذه المخالفة، من 1000 إلى 2000 ريال.
وكانت الإدارة العامة للمرور، حثت قائدي السيارات على إعطاء أفضلية للمرور لمركبات الطوارئ؛ لإنقاذ الأرواح.