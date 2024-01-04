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من ألف إلى 2000 ريال

المرور يحدد غرامة عدم إعطاء أفضلية لمركبات الطوارئ

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٣٨ صباحاً
المرور يحدد غرامة عدم إعطاء أفضلية لمركبات الطوارئ
المواطن - فريق التحرير

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حددت الإدارة العامة للمرور، عقوبة عدم إعطاء أفضلية المرور لمركبات الطوارئ، مؤكدة أنها مخالفة مرورية تستوجب الغرامة.

قيمة الغرامة

وأضافت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها في منصة “إكس”، أن قيمة هذه المخالفة، من 1000 إلى 2000 ريال.

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وكانت الإدارة العامة للمرور، حثت قائدي السيارات على إعطاء أفضلية للمرور لمركبات الطوارئ؛ لإنقاذ الأرواح.

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