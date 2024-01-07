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تتصلان بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها

الملك سلمان وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من رئيس بيلاروسيا

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٣٣ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من رئيس بيلاروسيا
المواطن - واس

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، رسالتين خطيتين، من فخامة الرئيس الكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا، تتصلان بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتسلم الرسالتين، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، خلال استقباله بمقر الوزارة، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا السيد سيرجي ألينيك.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسة السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية غير المقيم لدى جمهورية بيلاروسيا عبدالرحمن الأحمد.

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