المملكة.. إنسانية تتواصل وحضن دافئ لشعوب العالم

انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي توجب إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج، والمحافظة على حياة الإنسان وكرامته وصحته، وامتداداً للدور الإنساني للمملكة ورسالتها العالمية في هذا المجال، تواصل المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان السعي جاهدة لإغاثة العالم، وتقديم الدعم للفئات المتضررة في كافة الدول.

وتبنت المملكة عن طريق الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ عدد من المشاريع، أبرزها مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالنزاع المسلح في اليمن، الذي يهدف لإعادة تأهيل عدد من الأطفال المجندين والمتأثرين في النزاع المسلح باليمن، من خلال إدماجهم بالمجتمع وإلحاقهم بالمدارس ومتابعتهم، بلغ اجمالي عدد المستفيدين 60.560 ألف مستفيد.

وأيضاً مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، الذي يهدف لتطهير المناطق اليمنية من الألغام الأرضية والتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني وتعزيز الأمن، ومساعدة الشعب في معالجة المآسي الإنسانية الناتجة عن انتشار الألغام، فيما بلغ مجموع ما تم نزعه منذ بدء المشروع 414.526 ألف لغم.

كذلك مشروع المساعدات المقدمة للزائرين في المملكة، وتعد المملكة من أكثر الدول استقبالاً للزائرين (اللاجئين داخل المملكة)، وتتيح لهم فرصة العلاج والتعليم مجاناً، الجدير بالذكر أن نسبة اللاجئين داخل السعودية وصلت إلى 5.5% من إجمالي عدد السكان السعوديين، وبلغ إجمالي المساعدات داخل المملكة 19.091.926.624.

ومن ضمن المشاريع التي قدمتها مملكة الإنسانية، مشروع برنامج الأطراف الصناعية، حيث بادر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى دعم وتمويل مراكز الأطراف الصناعية، بهدف توفير أطراف صناعية ذات جودة عالية للمصابين، وتدريب الكوادر المحلية على تقنيات تصنيع الأطراف الصناعية، وإعادة تأهيل المرضى لكي يكونوا أشخاصا منتجين قادرين على العمل وممارسة حياتهم الطبيعية، بلغ إجمالي المستفيدين 26.088 ألف مستفيد من يمني وسوري.

كما أن المملكة لم تذخر جهداً في مد يد العون إلى المجتمعات المنكوبة والمتضررة حول العالم، عبر برامج ومشاريع إغاثية وإنسانية تخفف من معاناتها لتعيش حياة كريمة، ومن أكثر خمس دول تلقياً للمساعدات عن طريق مركز الملك سلمان هي (اليمن) بعدد 862 مشروعاً بتكلفة 4.339.301.403 دولار و (سوريا) بعدد 303 مشروعات بتكلفة 390.837.289 دولار و (فلسطين) بعدد 112 مشروعاً بتكلفة 369.877.699 دولار و (دول متعددة) بعدد 27 مشروعاً بتكلفة 345.255.891 دولار و (الصومال) بعدد 106 مشروعات بتكلفة 226.846.815 دولار.