“المواطن” توثق رابع جلسات موسم الدرعية في ليلة خالد عبدالرحمن والفارس

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وثقت صحيفة “المواطن“، حفل صدى الوادي في موسم الدرعية، مساء الأربعاء، والتي أحياها المطربان خالد عبدالرحمن وراشد الفارس.
وقدم خالد عبدالرحمن وراشد الفارس مجموعة من أغنياتهما وسط تفاعل كبير من الحضور وإقبال على الحفل من محبي الطرب.
الحفل هو رابع جلسات موسم الدرعية، هو مهرجان سنوي يُقام لإحياء تراث الدرعية الثقافي، وذلك من خلال مجموعة كبيرة من الفعاليات والتجارب الفريدة التي تناسب اهتمامات الزوّار يضم الموسم العديد من العروض الحيّة، والمعارض الفنية، وتجارب الطهي، والأنشطة الخارجية التي تجعل من موسم الدرعية وجهة مثالية للعائلات والأصدقاء والأفراد من جميع الأعمار.