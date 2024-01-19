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بناء على قرار مجلس الوزراء

الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:١٦ مساءً
الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل
المواطن - فريق التحرير

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نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (482) وتاريخ 20 /06 /1445هـ بشأن الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل.

تعديل نظام خدمة حجاج الداخل

وقد نص قرار مجلس الوزراء على ما يلي:
أولاً: حذف الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) التي تنص على الآتي: «إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج، يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة».

قواعد التظلم

ثانياً: تعديل المادة (الحادية والعشرين)، لتصبح بالنص الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام، حال مصادقة وزير الحج والعمرة عليها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة».
ثالثاً: حذف الفقرة (2) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: «يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة».
رابعاً: حذف الفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: «يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج».
خامساً: حذف المادة (الثالثة والعشرين) التي تنص على الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذا النظام، ما لم يبدِ الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك».
كما نشرت الجريدة الرسمية أيضا نص المرسوم الملكي الصادر برقم (م/109) وتاريخ 25 /06 /1445هـ والذي تضمن الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، بصيغته السابقة.

 

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