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المياه الوطنية تبدأ ضخ المياه المحلاة إلى 100 ألف مستفيد بالظهران

الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٥٧ صباحاً
المياه الوطنية تبدأ ضخ المياه المحلاة إلى 100 ألف مستفيد بالظهران
المواطن - واس

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أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشرقي عن بدء ضخ المياه المحلاة إلى أحياء الدوحة، والدانة، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وحيي الجامعة والسلمانية، وذلك عقب انتهائها من أعمال الربط، وضخ المياه المحلاة وتوزيعها من خزانات حي الجامعة بالظهران، وذلك ضمن مشروع تحسين شبكات المياه في مدينة الدمام – مشروع رقم (5)، مبينة أن ذلك يعد أحد أهم المكتسبات السريعة لمشاريع برنامج تحسين جودة مياه الشرب بالمنطقة الشرقية.

ضخ المياه المحلاة في الظهران

وبيّنت أن عملية الضخ التي بدأتها مؤخرًا سيستفيد منها أكثر من (100) ألف مستفيد في الأحياء المستهدفة، مشيرةً إلى أنها تضخ يوميًا كميات مياه تصل إلى (50) ألف متر مكعب لتغطية جميع احتياجات سكان هذه الأحياء.

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وقالت الشركة: “يأتي هذا المشروع ضمن جهودها المتواصلة لتنفيذ خططها الإستراتيجية لتهيئة البنى التحتية في كل من قطاعي المياه والخدمات البيئية، وانطلاقًا من مبادراتها لزيادة نسب التغطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ولتلبية الطلب المتزايد على المياه نتيجة للتنمية الشاملة التي تعيشها المنطقة الشرقية، وتعظيم الاستفادة من جميع المصادر المتاحة لتحقيق الاستدامة المائية”.

وتعمل الشركة على تحقيق مكتسباتها السريعة من مشاريع تحسين جودة المياه بالمنطقة الشرقية التي ستثمر -بحول الله- عن ضخ المياه المحلاة إلى العديد من الأحياء في الدمام والخبر والأحساء والقطيف والجبيل؛ لتحقيق مستهدفاتها وإستراتيجياتها، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

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