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لغة مشتركة قائمة بينها

النباتات تتحدث مع بعضها!

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٠٣ صباحاً
النباتات تتحدث مع بعضها!
المواطن - فريق التحرير

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نجح علماء في رصد نباتات تتحدث مع بعضها وكأن هناك لغة مشتركة قائمة بينها على توصيل البلاغات والتحذيرات في حال وجود شيء عدواني في الأجواء.

وحسب تقرير نشره موقع “سينس أليرت” للأخبار العلمية، يُعتبر هذا التواصل جزءًا من آليات الدفاع؛ إذ استطاع العلماء اكتشاف أكثر من 80 نوعًا من النباتات التي تتفاعل فيما بينها بنقل نوع من الإنذارات الجوية والاستجابة لها.

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دراسة نباتات

وتَمكن باحثون من جامعة ساتاما في اليابان من دراسة نباتات وُضعت في بيئة يتم التحكم بها بوجود نباتات مصابة أو أخرى مليئة بالحشرات، وكيف يتم التفاعل فيما بينها، ونشروا ما توصلوا إليه في دراسة عرضتها مجلة “نيتشر العلمية”.

وقام الباحثون بتعديل هذه النباتات وراثيًّا لتحتوي على “مستشعر حيوي يضيء باللون الأخضر عند اكتشاف تدفق أيونات الكالسيوم، وهي تشابه الإشارات التي تستخدمها الخلايا البشرية للتواصل”، بحسب الحرة.

وتمكن الباحثون من رصد استجابة النباتات “للمركبات المتطايرة” التي يتم إطلاقها خلال ثوانٍ من “إصابتها” لتطلق أيونات الكالسيوم وكأنها ترسل رسائل بصوت عال وواضح، وترسل إشارات للنباتات القريبة منها.

وتمكن العلماء من تحليل المركبات في الجو التي تحفز إطلاق إشارات الكالسيوم عبر أوراق النباتات، وحددوا الخلايا التي تستجيب لإشارات الخطر ضمن عدة مستويات.

 

 

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