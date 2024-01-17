Icon

الأخضر يبدأ الاستعداد لمواجهة قرغيزستان Icon قوات الطوارئ الخاصة تعلن نتائج القبول على الوظائف العسكرية Icon 5 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 150.2 مليون ريال Icon المساحات الخضراء على مد البصر بروضة السبلة شرق الزلفي Icon المنتخب السعودي يكرر رقمًا غائبًا منذ 2015 Icon ستيفن جيرارد يسعى لضم نجم الاتحاد Icon الشركة العالمية للصناعات البحرية توفر وظائف بعدة تخصصات Icon إطلاق المخطط العام لمشروع THE RIG بمساحة تتجاوز 300 ألف متر Icon أكثر من 60 مشاركاً في هاكثون المسؤولية المجتمعية 2 Icon صفقة يابانية تُقرب فوفانا من مغادرة النصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي

النصر حائر بين أوسبينا أو حارس عربي

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:١٨ مساءً
النصر حائر بين أوسبينا أو حارس عربي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تُخيم حالة من الغموض بشأن مستقبل الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث تسعى الإدارة لتدعيم هذا المركز في يناير.

أوسبينا قد يستمر

وقال الإعلامي نواف التميمي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قبل قليل: “حتى الآن.. التوجه إما عودة أوسبينا؛ وفي حال رحيله النظر في التعاقد مع حارس مرمى عربي”.

قد يهمّك أيضاً
دخول الرياح الماكرة الأيام الحالية

دخول الرياح الماكرة الأيام الحالية

روما يقترب من تجديد عقد مورينيو

روما يقترب من تجديد عقد مورينيو

محمد الشناوي
الشناوي – المصدر @AlAhly

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة التميمي، حيث تمنى البعض رحيل النجم الإيفواري سيكو فوفانا، وعودة أوسبينا إلى القائمة مجددًا، بعد تعافيه من الإصابة، فيما أكد البعض الآخر، أن الحارس العربي، هو المصري محمد الشناوي.

وخرج الحارس الكولومبي صاحب الـ35 عامًا، من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، منذ إصابته قبل عام تقريبًا، وينتهي عقده شهر يونيو المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد حاليًا؛ دون الحصول على موافقة النصر.

أوسبينا
الحارس الكولومبي

النصر في دوري روشن

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز في دوري روشن، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة من الفوز 15 مرة، والتعادل مرة وخسر 3 مرات، وسجل 55 هدفًا، واستقبل 32 هدفًا.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن سلمان يشيد بـ سعود بن خالد: 7 سنين ما سجلت عليه خطأ واحدًا
السعودية اليوم

فيصل بن سلمان يشيد بـ سعود بن...

السعودية اليوم
ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري
السعودية اليوم

ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق...

السعودية اليوم
تفعيل مبادرة استخدام وسائل النقل الخفيفة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
السعودية اليوم

تفعيل مبادرة استخدام وسائل النقل الخفيفة بمكة...

السعودية اليوم
مشعل الأحمد : لم نخالف الأمير الراحل في بعض القرارات رغم عدم قناعتنا لأن طاعته من طاعة الله
العالم

مشعل الأحمد : لم نخالف الأمير الراحل...

العالم
كاسترو يحدد أول صفقة شتوية لـ النصر
الرياضة

كاسترو يحدد أول صفقة شتوية لـ النصر

الرياضة
سحب منخفضة وضباب على 3 مناطق
السعودية اليوم

سحب منخفضة وضباب على 3 مناطق

السعودية اليوم
12 وظيفة شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال
وظائف

12 وظيفة شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال

وظائف
تفاصيل صفقة تعاقد الأهلي المصري مع وسام أبو علي
الرياضة العالمية

تفاصيل صفقة تعاقد الأهلي المصري مع وسام...

الرياضة العالمية