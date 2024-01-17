النصر حائر بين أوسبينا أو حارس عربي

تُخيم حالة من الغموض بشأن مستقبل الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث تسعى الإدارة لتدعيم هذا المركز في يناير.

أوسبينا قد يستمر

وقال الإعلامي نواف التميمي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قبل قليل: “حتى الآن.. التوجه إما عودة أوسبينا؛ وفي حال رحيله النظر في التعاقد مع حارس مرمى عربي”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة التميمي، حيث تمنى البعض رحيل النجم الإيفواري سيكو فوفانا، وعودة أوسبينا إلى القائمة مجددًا، بعد تعافيه من الإصابة، فيما أكد البعض الآخر، أن الحارس العربي، هو المصري محمد الشناوي.

وخرج الحارس الكولومبي صاحب الـ35 عامًا، من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، منذ إصابته قبل عام تقريبًا، وينتهي عقده شهر يونيو المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد حاليًا؛ دون الحصول على موافقة النصر.

النصر في دوري روشن

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز في دوري روشن، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة من الفوز 15 مرة، والتعادل مرة وخسر 3 مرات، وسجل 55 هدفًا، واستقبل 32 هدفًا.