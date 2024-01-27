النصر والأهلي يتنافسان لضم يورجن كلوب

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي بالأمس رحيله عن قيادة الفريق بعد نهاية موسم 2023/2024.

ومكث كلوب مع ليفربول 9 سنوات منذ أكتوبر من عام 2015 حتى نهاية الموسم الحالي.

من يريد يورجن كلوب في دوري روشن ؟

وطالبت فئات عريضة من جماهير النصر، إدارة مسلي آل معمر بإقالة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، والتحرك للتعاقد مع المدرب الألماني.

جماهير العالمي طالبت إدارة مسلي آل معمر، بضم كلوب كونها فرصة تاريخية لا يُمكن التفريط فيها.

كذلك الأهلي قد يفكر في الدخول في الصفقة بتغيير المدرب الألماني يايسله والتعاقد مع مواطنه كلوب بسبب تراجع نتائج الراقي في دوري روشن خلال الفترة الماضية وقبل توقف الدوري.

الأهلي قد يكون الفرصة الأفضل للمدرب كلوب بسبب تواجد النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو الذي سبق له التدرب تحت قيادة كلوب في الريدز في المواسم القليلة الماضية.

وحقق كلوب مع ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا عام 2019 والدوري الإنجليزي موسم 2019/2020 والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2022 وكأس السوبر الإنجليزي عام 2022.