النصر والهلال يتنافسان على ضم نبيل فقير 5 حالات تتيح إجراء الاختبارات عن بعد راكيتيتش يخضع للفحص الطبي اليوم قبل التوقيع للشباب التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية إيدي هاو يُثير الجدل بشأن مستقبل نجم نيوكاسل التجارة توضح مزايا الرمز الإلكتروني القبض على 5 مخالفين و4 مقيمين سطوا على مستودعات شركة تجارية تقويم التعليم تطلق اختبارات جاهزية 2024م.. غدًا مفتي المملكة: الحكم الشرعي يتم بعد دراسة مستفيضة شركة نستله تعلن عن 15 وظيفة شاغرة في 5 مدن
يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس، الفرنسي نبيل فقير، باهتمام كبير من النصر والهلال؛ لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وأكد الصحافي بموقع “فوت ميركاتو” الفرنسي سانتي أونا، أن ناديي النصر والهلال يُجريان محادثات مع إدارة ريال بيتيس الإسباني، من أجل التعاقد مع نبيل فقير، مشددًا على أنهما قدما عرضًا ضخمًا.
ولفت سانتي أونا، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن ريال بيتيس سيوافق على بيع فقير؛ في حالة وصول العرض إلى 20 مليون يورو، مؤكدًا على أن المنافسة قوية للغاية بين النصر والهلال لحسم الصفقة.
ولم يُشارك نبيل فقير صاحب الـ30 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس هذا الموسم، سوى في 8 مواجهات فقط بجميع البطولات، ولم ينجح في هز الشباك، مكتفيًا بتقديم تمريرة حاسمة واحدة.
وينتهي عقد فقير، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس في يونيو عام 2026، إلا أن عدم مشاركته بشكل أساسي في الموسم الحالي؛ يجعله يُفكر في الرحيل، وخوض تجربة جديدة، بحثًا عن اللعب باستمرار.