النصر والهلال يتنافسان على ضم نبيل فقير

يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس، الفرنسي نبيل فقير، باهتمام كبير من النصر والهلال؛ لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

منافسة كبيرة لضم نبيل فقير

وأكد الصحافي بموقع “فوت ميركاتو” الفرنسي سانتي أونا، أن ناديي النصر والهلال يُجريان محادثات مع إدارة ريال بيتيس الإسباني، من أجل التعاقد مع نبيل فقير، مشددًا على أنهما قدما عرضًا ضخمًا.

ولفت سانتي أونا، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن ريال بيتيس سيوافق على بيع فقير؛ في حالة وصول العرض إلى 20 مليون يورو، مؤكدًا على أن المنافسة قوية للغاية بين النصر والهلال لحسم الصفقة.

فقير مع ريال بيتيس

ولم يُشارك نبيل فقير صاحب الـ30 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس هذا الموسم، سوى في 8 مواجهات فقط بجميع البطولات، ولم ينجح في هز الشباك، مكتفيًا بتقديم تمريرة حاسمة واحدة.

وينتهي عقد فقير، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس في يونيو عام 2026، إلا أن عدم مشاركته بشكل أساسي في الموسم الحالي؛ يجعله يُفكر في الرحيل، وخوض تجربة جديدة، بحثًا عن اللعب باستمرار.