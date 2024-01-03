النصر يحسم مصير فوفانا

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حسمت إدارة النصر، موقفها من رحيل النجم الإيفواري سيكو فوفانا عن الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وأكدت تقارير، أن الإدارة النصراوية تتجه لاستمرار فوفانا صاحب الـ28 عامًا، مع الفريق خلال الفترة المقبلة، رغم تلقيه أكثر من عرض للرحيل.
وأبدت إدارة نادي النصر رضاها عن المستوى الذي يقدمه فوفانا مع الفريق منذ بداية الموسم، كما أن اللاعب الإيفواري يشعر بالراحة، خاصة أنه من الركائز الأساسية مع المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو.
وشارك النجم الإيفواري في 14 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بدوري روشن السعودي، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وحصل على بطاقة صفراء، كما خاض 5 لقاءات في كأس الملك، دوري أبطال آسيا والبطولة العربية.
ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز في دوري روشن السعودي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة من الفوز 15 مرة، والتعادل مرة وخسر 3 مرات، وسجل 55 هدفًا، واستقبل 32 هدفًا.