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خمس خطوات لحماية خصوصيتك عبر تعديل الإعدادات

الهواتف تتجسس على حياتنا بشكل يومي

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٢٤ صباحاً
الهواتف تتجسس على حياتنا بشكل يومي
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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قد يكون هاتفك المحمول أكبر جاسوس على حياتك الشخصية، فإنه قد يستمع إليك سرًّا، بعدما كشف مجموعة من خبراء الأمن السيبراني كيفية اختراق تطبيقات الهاتف المحمول على حياتنا الشخصية.

 

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الهاتف الجاسوس

كشف خبراء الأمن السيبراني عن خمس نصائح يمكن أن تمنع هاتفك من التنصت عليك. فيما كشف المتخصصون في تصريحات لـ”ذا صن”، عن النصائح بعد أن أدلت شركات التسويق بتصريحات تراجعت عنها لاحقًا بشأن الاستماع إلى المحادثات.

ويستعرض الخبراء، خمسة تغييرات لحماية نفسك من التجسس وتعديل الإعدادات العاجلة، والتطبيقات التي تطلب الوصول إلى الميكروفون الخاص بك دون سبب وجيه يمكن أن تكون عملية احتيال.

نصائح لحمايتك من تجسس الهواتف

وبحسب “ذا صن”، فقد ظهرت تقارير عن شركتين للتسويق يُزعم أنهما تتفاخران بتقديم إعلانات لفئات بعينها بناءً على هذا النوع من التنصت والتجسس. ومن المؤكد أن الشركتين تراجعتا لاحقًا عن تلك التصريحات البيانات المنشورة، وعلى الرغم من التراجع، قرر خبراء الإنترنت تقديم قائمة بالنصائح التي يمكن للمستخدمين من خلالها حماية أنفسهم.

  1. تعطيل أذونات الميكروفون الخاصة بك. على سبيل المثال، إذا طلب تطبيق Torch الوصول إلى الميكروفون الخاص بك، فقد يكون ذلك عملية احتيال. يمكنك القيام بذلك بشكل فردي في إعدادات التطبيق.
  2. يوصي الخبراء أيضًا بإيقاف تشغيل المساعد الصوتي على هاتفك
  3. التخلص من أي مكبرات صوت ذكية في منزلك.
  4. ينصح أيضًا بالتحكم في التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى الميكروفون الموجود على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
  5. يوصي الخبراء بإيقاف تشغيل ميزة التحكم الصوتي في أجهزة التلفاز الذكية.

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