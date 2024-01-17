الهواتف تتجسس على حياتنا بشكل يومي

قد يكون هاتفك المحمول أكبر جاسوس على حياتك الشخصية، فإنه قد يستمع إليك سرًّا، بعدما كشف مجموعة من خبراء الأمن السيبراني كيفية اختراق تطبيقات الهاتف المحمول على حياتنا الشخصية.

الهاتف الجاسوس

كشف خبراء الأمن السيبراني عن خمس نصائح يمكن أن تمنع هاتفك من التنصت عليك. فيما كشف المتخصصون في تصريحات لـ”ذا صن”، عن النصائح بعد أن أدلت شركات التسويق بتصريحات تراجعت عنها لاحقًا بشأن الاستماع إلى المحادثات.

ويستعرض الخبراء، خمسة تغييرات لحماية نفسك من التجسس وتعديل الإعدادات العاجلة، والتطبيقات التي تطلب الوصول إلى الميكروفون الخاص بك دون سبب وجيه يمكن أن تكون عملية احتيال.

نصائح لحمايتك من تجسس الهواتف



وبحسب “ذا صن”، فقد ظهرت تقارير عن شركتين للتسويق يُزعم أنهما تتفاخران بتقديم إعلانات لفئات بعينها بناءً على هذا النوع من التنصت والتجسس. ومن المؤكد أن الشركتين تراجعتا لاحقًا عن تلك التصريحات البيانات المنشورة، وعلى الرغم من التراجع، قرر خبراء الإنترنت تقديم قائمة بالنصائح التي يمكن للمستخدمين من خلالها حماية أنفسهم.